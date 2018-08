Política

Manifestación antidesahucios

Abuchean y expulsan de una marcha a Talegón y López Aguilar (PSOE)

Redacción

17/02/2013

La secretaria general de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas y el exministro de Justicia tuvieron que abandonar una manifestación antidesahucios en Madrid escoltados por la Policía.

La secretaria general de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas, Beatriz Talegón, ha asegurado que le ha "dado pena ser el centro" de la manifestación contra los desahucios celebrada este sábado en Madrid y de la que ha tenido que salir después de haber sido objeto de abucheos por parte de los manifestantes, ya que considera que "no estaba provocando".

En una entrevista en LaSexta recogida por Europa Press, Talegón ha explicado que los abucheos que han recibido ella y el exministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar correspondían a "un pequeño grupo" y no a la mayor parte de la manifestación.

La joven socialista ha afirmado que llegó alrededor de las 18:00 horas a la concentración, cuando ésta marchaba por Colón "y no cuando estaba finalizando", y ha resaltado que la gente que participaba se ha mostrado con ella "muy amable y cariñosa".

Experiencia 'muy triste'

Posteriormente, tras ser preguntada en la concentración sobre si iba a apoyar su partido la ILP contra los desahucios, han comenzado los altercados debido a que no ha podido asegurar que lo haría "al no ser la adecuada para responder esa pregunta".

"Un pequeño grupo de gente ha empezado a hacernos comentarios y abuchear. Algunos han insultado pero también ha habido mucha gente que ha intentado protegernos. No considero que estuviera provocando ni faltando al respeto de nadie", ha señalado.

Talegón ha afirmado que ha sido una experiencia "muy triste", ya que ha terminado siendo escoltada por la Policía. "La Policía estaba a mi alrededor y yo aguantando el chorreo, me daba pena la situación de que el centro era yo y he acabado llorando. Ya en Sol, la Policía me ha dicho: 'mejor vamos a salir de aquí porque no se trata de hacerse los héroes'", ha concluido.