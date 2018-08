Política

Audiencia Nacional

Iparraguirre dice que Badiola no participó en el atentado de Ondarroa

Redacción

18/02/2013

Iparraguirre ha asegurado que Badiola no le ayudó "en nada" y que no sabía que se iba a llevar a cabo el atentado.

El supuesto miembro de ETA Ibon Iparraguirre, acusado de hacer explosionar un coche-bomba contra la comisaría de la Ertzaintza en la localidad vasca de Ondarroa el 21 de septiembre de 2008, ha desvinculado del atentado al segundo acusado por este hecho Asier Badiola.

"No, de ninguna forma", ha contestado Iparraguirre, quien se encuentra en libertad, durante la primera sesión del juicio celebrada este lunes en la sede de la Audiencia Nacional ubicada en San Fernando de Henares (Madrid), al ser preguntado por la defensa de Badiola en relación a sí este participó en la comisión del atentado.

En este sentido, Iparraguirre ha asegurado que Badiola no le ayudó "en nada" y que no sabía que se iba a llevar a cabo el atentado. "Ni de eso ni de nada más", ha respondido Iparraguirre para zanjar que Badiola no tuvo conocimiento de que se pretendía atentar contra la comisaría de Ondarroa.

Asimismo, ha negado que Badiola recibiera directrices de Mikel Garikoitz Aspiazu 'Txeroki' para perpetrar el atentado y ha agregado que en su declaración en sede policial dijo que sí había sucedido esto después de haber sufrido "torturas", ya que "no" declaró voluntariamente". "Jamás había pasado por una situación tan mala. Pasé cinco días mientras me torturaban", ha relatado.

Por su parte, Asier Badiola que ha acudido al juicio detenido, ha corroborado la versión de Iparraguirre y ha negado su participación en los hechos, aunque sí ha reconocido haberle ayudado en alguna ocasión, cuando le ha pedido que le comprara "ropa o si le faltaba dinero". "Sí que le he ayudado, pero yo no he participado en ninguna acción ni he visto ni pistolas, ni bombas ni nada de ese estilo", ha enfatizado.

Condenan a 30 años a "Txapote" por el atentado con coche-bomba

La Audiencia Nacional ha condenado a 30 años de cárcel al exdirigente de ETA Javier García Gaztelu, "Txapote", por ordenar el atentado con coche-bomba contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Ágreda (Soria) en julio de 2000, en el que resultó herida una mujer.

Para dictar la pena, la sala se basa en la declaración policial del miembro del comando Ignacio Guridi Lasa, ya condenado por estos hechos y quien afirmó ante la Policía que "Txapote" fue la persona que le mandó atentar contra la casa cuartel el día 16 de julio.