Erkoreka ve 'inadmisible' el comunicado de ETA y pide 'más gestos'

Redacción

19/02/2013

EH Bildu afirma que el comunicado leído por 'Txeroki' es "un paso más" hacia la reconciliación, pero el PSE-EE afirma que es "brutal" y el PP lo tacha de 'vergonzoso'.

La declaración leída ayer por el preso Garikoitz Aspiazu, 'Txeroki', en nombre de ETA ha provocado una cascada de reacciones en la clase política vasca. En ese comunicado, ETA afirmaba que "siente los daños causados" a las víctimas de atentados que "no tenían que ver con el conflicto".

El Gobierno Vasco ha tachado de "inadmisible" el comunicado de ETA y ha apuntado que no admitirá que establezca "categorías de víctimas" y justifique la existencia "de algunas de ellas". El portavoz Josu Erkoreka ha añadido que todas las víctimas "tienen la misma consideración". Además, ha pedido a ETA "nuevos gestos" hacia la sociedad vasca.

Por su parte, la portavoz de EH Bildu, Laura Mintegi, ha señalado que el comunicado leído por 'Txeroki' es "un paso más" hacia la "reconciliación", aunque ha añadido que "hoy no es el día" para analizar si tal declaración es "suficiente".

El secretario general del PSE-EE, Patxi López, ha considerado "brutal" el comunicado de ETA y ha subrayado que no sólo no es "un avance", sino que le parece "un retroceso" en el reconocimiento de las víctimas. La portavoz de los socialistas vascos, Idoia Mendia, ha tachado de "inmorales" las palabras de ETA. "No hay justificación para ninguna muerte", ha señalado.

Desde el PP vasco, Iñaki Oyarzabal ha considerado "vergonzoso" el texto leído por 'Txeroki' porque lamenta el daño causado a las personas "ajenas al conflicto" y "parece que estaban bien asesinados los concejales, ertzainas, jueces o periodistas".

El portavoz de UPyD en el País Vasco, Gorka Maneiro, ha opinado que el comunicado "resume la miseria ética y moral de ETA y del conjunto de la izquierda abertzale".

Finalmente, el portavoz de la izquierda abertzale, Joseba Álvarez, ha dicho que "no se entiende" que haya ningún representante político que intente quitar valor" a la afirmación realizada este pasado lunes por 'Txeroki'.