Política

Congreso de los Diputados

Rubalcaba: '¿Cree usted que se puede gobernar pendiente de Bárcenas?'

Redacción

EITB

20/02/2013

El líder del PSOE ha vuelto a pedir la dimisión de Rajoy, y el presidente advierte a Rubalcaba que ''el PP no ha sido condenado por financiación irregular, pero el PSOE sí''.

El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha reiterado este miércoles su invitación a dimitir al presidente Mariano Rajoy, convencido de que no se puede gobernar un país ''pendiente cada mañana de que Luis Bárcenas tenga un ataque de sinceridad". Ha llamado a Rajoy a "visitar la España que tiene debajo", y ha propuesto destinar la mitad de la recaudación por fraude fiscal a crear empleo.

El presidente del Gobierno, por su parte, ha recordado al líder de la oposición que el PP ''de momento no ha sido condenado por financiación irregular, y el PSOE sí". Rajoy ha adviertido a Rubalcaba que "tiene una historia", y que ''carece de credibilidad''. Rajoy asegura que estará los cuatro años al frente del Gobierno, y que él no pide la dimisión del secretario general del PSOE porque no le interesa. ''Ya se la están pidiendo dentro de su partido'', asegura.

Con la intervención de Rubalcaba y la posterior respuesta del presidente del Gobierno se ha retomado en el Congreso el debate sobre el estado de la Nación, después del discurso de Mariano Rajoy, a quien Rubalcaba ha recordado que "muchos españoles" miran "con desconfianza" a los políticos. Tras casi ocho horas de debate, este continúa este jueves, con la interveción del resto de grupos.

"Gestion desastrosa"

El líder del PSOE asegura que el estado de la nación "es crítico" y ha acusado al presidente del Gobierno de llevar a cabo una gestión "sencillamente desastrosa".

Pérez Rubalcaba ha asegurado que el resultado de los 14 meses de gobierno del PP ha sido "recesión, desempleo y desigualdad", con una política de subida de impuestos y recortes sociales que ha quebrado el consenso y ha dejado más indefensos a los españoles.

Precisamente a Rajoy le ha criticado que no haya dicho "ni una sola palabra" en su discurso de dos de los temas que más preocupan a los ciudadanos, como con la sanidad y los desahucios.

Bárcenas

Alfredo Pérez Rubalcaba ha vuelto a decir a Rajoy que "lo mejor para España" es que dimita y "dé paso a otro presidente", a la vista del presunto "caso de corrupción" que afecta al PP.

"¿De verdad señor Rajoy cree usted que se puede gobernar un país pendiente cada mañana de que al señor Bárcenas le entre un ataque de sinceridad?", ha preguntado Rubalcaba a Rajoy. "Ahora la responsabilidad es suya", le ha dicho.

Según Rubalcaba, el "afán de defender a los suyos" del presidente "se haya impuesto sobre su responsabilidad institucional''.

Empleo y recortes



Rubalcaba ha exigido al presidente, Mariano Rajoy, que cambie las prioridades de sus políticas económicas, y ha señalado que el objetivo debería ser, "en lugar de lograr el crecimiento para crear empleo, empecemos creando empleo para estimular el crecimiento".

Asimismo, ha propuesto que destine la mitad de la recaudación por fraude fiscal a crear empleo, y ha advertido a Rajoy que privatizar hospitales públicos va en contra del actual modelo sanitario.

Rajoy: ''El PP no ha sido condenado por financiación irregular y el PSOE sí''

Posteriormente, en su réplica a Rubalcaba, el presidente ha recordado a Rubalcaba su pasado al frente del Gobierno y le ha reprochado que ahora proponga "lo contrario" a lo que hizo cuando formaba parte del gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero.

"Tiene usted una historia, y es que habla de lo que nunca hizo e hizo lo contrario de lo que ahora está proponiendo. ¿Qué credibilidad tiene para plantear nada?", ha respondido Rajoy al líder del PSOE. Ha dicho que estará los cuatro años al frente del Gobierno, y asegurado que él no pide la dimisión del secretario general del PSOE porque ya se la están pidiendo dentro de su partido.

El presidente del Gobierno ha rechazado debatir con el líder del PSOE sobre la corrupción, y le ha reprochado su falta de memoria: "Mi partido de momento no ha sido condenado por financiación irregular, el suyo sí", le ha dicho.

Asimismo, ha advertido a Rubalcaba de que su propuesta de generalizar la dación en pago podría dañar en el futuro el acceso de las familias a las hipotecas. Así, Rajoy se ha mostrado dispuesto a hablar con el PSOE de desahucios, pero sin generalizar la dación en pago.

Duran: "España no saldrá adelante sin resolver la cuestión catalana"

El portavoz de CiU en el Congreso, Joseph Antoni Duran Lleida, ha advertido al presidente del Gobierno que "España no saldrá adelante ni económicamente, ni socialmente, ni políticamente, ni democráticamente, sin resolver la cuestión catalana" y le ha pedido "dialogar sin reservas".

En su discurso en el debate sobre el estado de la nación, Duran le ha dicho a Rajoy que puede "entender su miedo a la consulta", pero que "nadie puede temer a la democracia". Duran ha avisado a Rajoy que si solo ofrece oposición al independentismo catalán, "el enfrentamiento irá creciendo".

Rajoy, por su parte, ha pedido a CiU sensatez ante la consulta. "No conduzcamos al abismo", ha dicho dirigiéndose a CiU.

Cayo Lara también pide dimisión

El portavoz de la Izquierda Plural, Cayo Lara, ha pedido al presidente a Rajoy que dimita y convoque elecciones al considerar que es la única salida "honrosa" que le queda. Lara ha asegurado que Rajoy está gobernando "contra los deseos" de la mayoría de la sociedad y, además, lo está haciendo "en fraude electoral" porque, según Lara, ofreció un programa reiteradamente "incumplido".

Una "estafa" a la que se suma, ha añadido, el caso Bárcenas sobre la supuesta financiación irregular del PP que, de ser cierta, supondría, entre otras cosas, que el partido del gobierno habría competido "tramposamente" en los comicios con "dinero bastardo", ha añadido.

"íViva el cine español, la cultura y la investigación!", ha dicho el portavoz de la Izquierda Plural, ''y no los patriotas que ocultan sus fraudes en Suiza''.

IU también ha pedido a Rajoy que reclame en la UE la supresión de los paraísos fiscales y los billetes de 500 euros, y el presidente ha respondido que, si aplicaran las recetas de IU, el déficit se multiplicaría por cuatro en 30 minutos.

UPyD aboga por "refundar" el actual modelo de Estado

La líder de UPyD, Rosa Díez, ha abogado por "refundar el Estado", convencida de que el problema que lastra la capacidad de recuperación es "un modelo elefantiásico", inconexo, injusto e improductivo", para lo cual habría que disolver las Cortes y abrir un proceso constituyente.

Díez ha cerrado con su intervención la primera jornada del debate sobre el estado de la nación que se celebra en el Congreso, donde ha considerado que la actual situación del país es "desoladora".

Frente a toda esa "ruina", Díez ha planteado un pacto de legislatura en el que todos los grupos se comprometan a aprobar por la vía de urgencia reformas legales como la de la ley electoral.

Sesión más acalorada por la tarde



La sesión de la tarde ha comenzado más acalorada que la de la mañana, y el presidente del Congreso, Jesús Posada, ha tenido que llamar al orden a la bancada del PP por interrumpir al líder socialista.

Además, a última hora de la tarde, el presidente del Congreso, Jesús Posada, visiblemente enfadado, ha tenido que poner fin a la intervención del diputado de ICV, Joan Coscubiela, que tras superar el tiempo que le correspondía, ha insistido en permanecer en la tribuna a pesar de haber sido advertido en repetidas ocasiones para que la abandonara.

"Señor Coscubiela, abandone la tribuna, está repitiendo una y otra vez la misma frase: no tiene autoridad, no tiene autoridad. Bueno, pues ya lo ha dicho, termine rápidamente", ha vuelto a avisarle el presidente del Congreso. Finalmente, le han cortado el uso del micrófono y dar paso al siguiente portavoz.

Reformas económicas y medidas contra la corrupción

Por la mañana, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado, en su primera intervención en el debate del estado de la Nación, el segundo paquete de reformas económicas de la legislatura y, tal y como se esperaba, medidas para hacer frente a la corrupción.