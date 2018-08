Política

El PSC apoyará el derecho a decidir de Cataluña en el Congreso

26/02/2013

La exministra Chacón ha decidido no seguir las directrices del PSC, y el PSOE ha anunciado que sancionará a los diputados que voten a favor de la propuesta.

El PSC votará a favor de las propuestas de resolución que Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y CiU han presentado en el Congreso para pedir un diálogo con el Gobierno español que permita celebrar una consulta soberanista en Cataluña, mientras que el resto del Grupo Parlamentario Socialista finalmente lo hará en contra.

De este modo, se abre una brecha en el seno del Grupo Socialista ya que el PSOE ha descartado finalmente el apoyo a las propuestas que le reclamaba el PSC. "Es la constatación de una discrepancia de fondo ya conocida", han explicado fuentes del PSOE.

El líder del PSC, Pere Navarro, ya había anunciado que los diputados del PSC en el Congreso prevén apoyar la moción sobre el "derecho a decidir" de Cataluña que han presentado CiU e ICV y que aspiran a convencer también a los diputados del PSOE, para lo cual negociarán con ellos hasta el último momento para votar lo mismo.

Tanto Izquierda Plural, a instancias de ICV, como CiU han puesto sobre la mesa sendas propuestas de resolución en las que se insta al Gobierno a negociar con las fuerzas políticas de Cataluña la celebración de un referéndum que permita conocer la voluntad de su ciudadanía sobre su futuro político.

Chacón se desmarca del PSC

La exministra de Defensa Carme Chacón se ha desmarcado hoy de las directrices de la cúpula del PSC sobre el derecho a decidir de Cataluña y ha anunciado que, por coherencia y compromiso con los ciudadanos, no apoyará esta tarde en el Congreso las propuestas de resolución presentadas por CiU e ICV.

No obstante, Chacón no ha querido precisar si votará que "no" junto al resto del grupo socialista o se abstendrá, en la línea de la postura que mantuvo el PSC cuando el pasado mes de enero se votó en el Parlamento catalán una declaración sobre la consulta soberanista.

"Hoy tengo muy claro que no voy a optar por la ruptura entre Cataluña y España. Voy a optar por el compromiso que asumí con los ciudadanos y por mis convicciones, porque siempre que he hecho lo contrario y me he sometido a la disciplina de partido, en contra de mis convicciones y en contra de mi compromiso con los ciudadanos, me he equivocado", ha reiterado.

Navarro no le pedirá a Chacón que deje el escaño

El primer secretario del PSC, Pere Navarro, ha lamentado que Carme Chacón no vaya a apoyar la propuesta sobre la consulta, pero no le pedirá que deje su escaño, que este mismo martes la exministra ha puesto a su disposición.

El primer secretario del PSC, además, ha negado que exista riesgo de ruptura entre su partido y el PSOE: "Nadie quiere que se rompan las relaciones", ha sentenciado.

Sanción del PSOE

El PSOE ha rectificado y ha decidido que va a sancionar a los diputados del PSC que rompan esta noche en el pleno del Congreso la disciplina de grupo en la votación de las propuestas de resolución sobre la consulta soberanista en Cataluña.

El Gobierno catalán ve "histórico" que el PSC apoye la consulta

El Gobierno catalán ha evidenciado su satisfacción por que el PSC apoye en el Congreso la celebración de una consulta soberanista en Cataluña, un hecho al que atribuye una "dimensión histórica" ya que cree que no quedará en una "cuestión estética" sino que tendrá consecuencias en el futuro.

"Hoy plantaremos una semilla que germinará con fuerza. (...). Estoy seguro de que esto no es una cuestión estética por parte del PSC sino que tendrá recorrido en el futuro", ha dicho el portavoz del Govern, Francesc Homs.

El portavoz de CiU en la Cámara Baja, Josep Antoni Duran Lleida, por su parte, ha asegurado que el rechazo de la diputada del PSC Carme Chacón a apoyar la consulta soberanista en Cataluña es porque aspira a liderar el PSOE.

Amaiur pide al PSE su voto

Amaiur ha hecho hoy un llamamiento en el Congreso a todas las fuerzas políticas, "especialmente a los diputados de Euskal Herria y especialmente a los del PSOE" (PSE), para que "se sumen a votar en favor del derecho de autodeterminación" en las propuestas de resolución del debate sobre el estado de la nación.

El parlamentario de Amaiur Rafael Larreina ha argumentado que los socialistas vascos responderían así a la "realidad social y política de Euskal Herria, incluso de su propio electorado", y serían "coherentes también con lo que han apoyado y suscrito en la declaración de Aiete".

PSE descarta apoyar la consulta

El portavoz del PSE-EE, José Antonio Pastor, ha descartado que algún diputado del PSE pueda votar a favor en la votación sobre el derecho a decidir de Cataluña.

Ha recordado que mientras que el PSC es un partido "asociado" al PSOE, el PSE forma parte de él. "No son situaciones equiparables; ni en lo político ni en lo social, porque la realidades sociales de Euskadi y Cataluña tampoco lo son", ha añadido.