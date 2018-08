Política

Navarro:'Chacón no podrá ser candidata del PSC sin asumir la consulta'

El líder de los socialistas catalanes pedirá que su partido vuelva a estar presente en la dirección del grupo socialista en el Congreso.

El secretario general del PSC, Pere Navarro, ha manifestado que Carme Chacón no podrá volver a ser candidata de su partido en unas elecciones si no asume el derecho a decidir y, por tanto, la defensa de la celebración de una consulta soberanista en Cataluña.

En el debate sobre el derecho a decidir celebrado este martes en el Congreso de los Diputados, los diputados del PSC decidieron romper la disciplina de voto del PSOE y apoyaron las resoluciones de CiU e IU para que se celebre una consulta en Cataluña. Carme Chacón se desmarcó de ambos partidos al no votar. Pere Navarro desconoce "el objetivo" de la exministra con esta postura, aunque sí ha subrayado que "el objetivo del PSC no es liderar el PSOE", de manera que circunscribe la actitud de Chacón a una "cuestión personal".

Tras desmarcarse esta semana en el Congreso en un tema como la consulta, que centra el debate político en Cataluña, Navarro la ha invitado a que reflexione "en conciencia" si puede seguir defendiendo el programa del PSC.

En una entrevista con Efe y preguntado sobre si apoyará a Chacón para que vuelva a ser candidata del PSC en las elecciones generales, Navarro ha afirmado: "Es evidente que el candidato que debamos elegir cuando toque tiene que aceptar y defender el programa electoral del PSC y nosotros estamos comprometidos con la defensa del derecho a decidir en una consulta como principio democrático".

Y ha añadido en este sentido: "Ya veremos quién está mejor situado para cuando llegue el momento de elegir candidato, pero por supuesto tiene que ser alguien que acepte el programa y con él, el derecho a decidir".

Navarro ha anunciado también que, en la negociación del nuevo protocolo PSOE-PSC, pedirá que su partido vuelva a estar presente en la dirección del grupo socialista en el Congreso, tras la dimisión de José Zaragoza como secretario general adjunto, quien rompió la disciplina de voto junto a sus compañeros del PSC en el debate sobre el derecho a decidir.

La polémica votación del pasado martes, acelerará la elaboración de un nuevo protocolo de relación entre los dos "partidos hermanos", un texto que el PSC reclama sin éxito desde hace más de un año a Alfredo Pérez-Rubalcaba.

Carme Chacón: "Nunca me presentaré con un programa en el que no crea"

La exministra Carme Chacón ha contestado hoy al primer secretario del PSC, Pere Navarro, que nunca se le ha pasado "por la cabeza" presentarse a unas elecciones con un programa electoral en el que no crea.

Chacón, ha subrayado que no quiere alimentar la polémica con Navarro, pero también ha dejado clara su posición a este respecto: "Nunca en la vida se me pasará por la cabeza presentarme a unas elecciones con un programa electoral en el que no crea", ha zanjado.

La diputada socialista ha añadido que ella encabezó la lista por Barcelona en las elecciones generales de noviembre de 2011 con un programa que apostaba por el entendimiento entre Cataluña y el resto de España, y ese va a seguir siendo su compromiso.