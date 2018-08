Política

Roberto Jiménez: 'Si yo fuera Barcina ya me había ido a casa'

Redacción

08/03/2013

El PSN ha defendido que actuó con transparencia haciendo públicos en 2011 los ingresos de sus representantes en la CAN.

El secretario general del PSN, Roberto Jiménez, ha manifestado en relación a las dietas que cobraron algunos políticos por sus responsabilidades en Caja Navarra, que, si él fuera la presidenta Yolanda Barcina, ya se había ido "a casa".

Jiménez ha confirmado la veracidad de la denuncia de la asociación Kontuz del cobro de hasta 2.680 euros por media hora de trabajo en la Comisión Permanente. "La información es veraz, se acomoda a la realidad", ha añadido.

Además, ha defendido la "transparencia" con la que ha actuado siempre el PSN en este tema, haciendo públicos en 2011 los ingresos de sus representantes en Caja Navarra. Roberto Jiménez ha indicado que fueron en su día "muy criticados" por hacer pública esta información y en ese sentido ha apuntado que "parece evidente que algunos tenían motivos sobrados para no hacer públicos cuáles eran sus ingresos en Caja Navarra".

"Si se demuestra que yo en algún momento he mentido, me voy a casa, porque una persona tiene muy pocas cosas que perder, pero la honorabilidad es una de esas que no se puede perder", ha destacado.

También ha afirmado que entiende "perfectamente" la "desazón de los ciudadanos" por lo ocurrido, aunque ha puntualizado que en el PSN no tienen por qué "avergonzarse" ni "ocultar nada", ya que han sido "transparentes desde el primer momento".

Roberto Jiménez ha aseverado que, cuando era vicepresidente en el Gobierno de coalición con UPN, la presidenta Barcina le "ocultó" y "nunca jamás" le dijo que existiera una Comisión Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras de Caja Navarra, con sus correspondientes dietas, lo que ha considerado "muy grave y muy serio".