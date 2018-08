Política

Pleno monográfico

Así hemos seguido en directo el pleno monográfico sobre pacificación

22/03/2013

16:30: El pleno del Parlamento Vasco aprueba la propuesta de PNV, PP y PSE. EH Bildu y UPyD se han abstenido. Termina el pleno.

16:29. Han salido adelante tres propuestas de EH Bildu y dos de UPyD.

16:29. Han salido adelante tres propuestas de EH Bildu y dos de UPyD.

16:24. Terminado el turno de réplica, arrancan las votaciones en el pleno del Parlamento Vasco. Se votan las propuestas de resolución de UPyD y EH Bildu.

16:06. Laura Mintegi: ''Está claro: Aquí el objetivo era integrar al PP en la ponencia, y se ha sacrificado el acercamiento con EH Bildu. Aún sabiendo eso, nosotros seguiremos adelante, porque nuestro objetivo es la paz''. ''La falta de paz es un problema de toda la sociedad'', ha añadido.

15:52. Joseba Egibar (EAJ): ''No creo que EH Bildu tenga ningún problema con la propuesta que nosotros traemos hoy aquí. El problema es la gestión interna de la coalición''.

15:50. Turno de Joseba Egibar (PNV).

15:46. El PSE lamenta que se queden fuera de las propuestas de EH Bildu los postulados de EA y Aralar. Ares a Mintegi: ''Llegan 25 años tarde. No valen interpretaciones parciales al documento de Ajuria Enea''. ''No nos echen la culpa a los demás de su incapacidad para poder posicionarse en un nuevo tiempo'', ha añadido.

15:43. Ares a Maneiro: ''La propuesta tiene menciones expresas a ETA. Usted ha mentido: Hay dos referencias expresas a ETA. No vamos a aceptar que instrumentalice y manipule. En política es bueno rectificar''.

15:42. Rodolfo Ares (PSE-EE): ''Presentamos una resolución que recoge el esfuerzo de diálogo y consenso de la legislatura pasada''. ''La inmensa mayoría de este Parlamento estamos de acuerdo en las bases''.

15:26. ''Es una burla que vengan ustedes a reivindicar el pacto de Ajuria Enea. ¿Esa era la solución? ¿Y todos estos muertos? Si ustedes dinamitaron el pacto de Ajuria Enea...'', responde Quiroga a Mintegi.

15:30. Turno de Arantza Quiroga (PP): ''El texto acordado en la legislatura pasada construye y aporta unas bases para una sociedad dolorida. Es un punto de partida indispensable''. ''Hablamos de la verdad, del sufrimiento de las victimas, de la impunidad. Fue un esfuerzo que merece la pena que en 2013 este Parlamento ratifique. Para nosotros aquel esfuerzo mereció la pena.''.

15:22. Mintegi: ''Que no nos paralice el miedo escénico a que nos vean llegando a acuerdos''. ''En nuestras resoluciones están Lizarra, Loiola, Aiete y Ajuaria Enea''.

15:14. Turno de Laura Mintegi (EH Bildu).

15:12. Maneiro: ''Es sorprendente que la propuesta de PNV, PP y PSE no cite a ETA. Es claramente insuficiente. Nosotros sí proponemos medidas concretas''.

15:05. Se reanuda el pleno, con Gorka Maneiro (UPyD). Maneiro: ''Proponemos que este Parlamento condene a ETA, que defienda la legalidad vigente y los derechos humanos.''

14:55. A las 15:00 horas se reanuda el pleno.

14:50. PNV, PSE-EE y PP han pactado una propuesta en la que recuperan el "suelo ético" acordado en la ponencia de paz celebrada durante la pasada legislatura.

11:55. El lehendakari finaliza diciendo que espera que este pleno suponga un punto de inflexión. Comienza el turno de réplica para los grupos parlamentarios. La votación de las proposiciones se llevará a cabo en la sesión de la tarde.

11:50. Urkullu: "Trabajemos con un objetivo claro y compartiendo los principios éticos, sin utilizar los temas de paz y convivencia como arma arrojadiza y haciendo autocrítica.

11:46. Urkullu dice que "hay que hablar con claridad para superar los temores y desconfianzas" y, en ese sentido, señala que "hay separar el conflicto que ha provocado el terrorismo de ETA y el conflicto que existe en cuanto a la identidad y el autogobierno vasco".

11:42. El lehendakari dice que hay que comenzar generando confianza entre todos los grupos, "que hoy todavía no existe por culpa de décadas de violencia y sufrimiento". "La desconfianza nos impide seguir avanzando", añade.

11:40. Comienza la intervención del lehendakari Iñigo Urkullu.

11:34. Egibar cree que sería "muy positivo" que todos los grupos parlamentarios fueran capaces de acordar "un consenso minimo ético" para abordar la pacificación y normalización política

11:29. "Si la izquierda abertzale no hace una reflexión ética sobre las victimas que ha generado ETA, solo podemos deducir que la apuesta por las vías políticas se debe a que la estrategia militar ha fracasado".

11:24. Joseba Egibar critica a EH Bildu que cuando se habla del respeto de los derechos humanos "se sitúa como mero espectador y no realiza ninguna valoración ética y política".

11:20. Comienza la intervención del portavoz del PNV, Joseba Egibar.

11:18. Ares anuncia que su grupo presentará una única resolución que se basará "en exigir a ETA para su desaparición incondicional; en el respeto a las reglas de juego democrático; en la memoria y justica para las víctimas; y en el respeto a la pluralidad.

11:15. "Estamos dispuestos a mirar al futuro, a trabajar con todos para asentar la paz, pero sobre valores éticos y democráticos claros", subraya Ares.

11:11. "Bienvenidos a la legalidad, a la defensa de los derechos humanos, pero serían más creíbles si rechazaran los asesinatos de ETA y pidieran su disolución", añade Ares.

11:07. "Ustedes tienen derecho a cambiar, pero tienen deberes. Tienen que reconocer que se equivocaron justificando la violencia".

11:04. Ares se dirige a Laura Mintegi: "Fernando Buesa no murió por una enfermedad política, fue asesinado por ETA".

11:02. "Aceptamos que todos somos partes de la solución, pero negamos que todos somos parte del problema. El principal problema que ha tenido Euskadi ha sido ETA".

10:58. Ares: "Los parlamentarios de EH Bildu tienen hoy una oportunidad muy clara para decir alto y claro: nos equivocamos".

11:57. Comienza la intervención del portavoz del PSE, Rodolfo Ares.

10:55. "Se puede discrepar y discutir dentro de las reglas del juego. Pero no se puede matar, extorsionar y justificar los asesinatos de esas 857 personas", subraya Basagoiti para finalizar su discurso.

10:53. "Deben decir que no se puede matar por pensar diferente. Digan que se equivocaron, que su comportamiento fue indecente. No vengan a este Parlamento a blanquearse".

10:51. Basagoiti finaliza la lectura de los nombres de las víctimas de ETA. "Señora Mintegi, señor Arzuaga, aunque lo hagan con una voz más suave siquen justificando los asesinatos de todas estas personas.

10:38. Basagoiti continúa leyendo los nombres de las víctimas de ETA.

10:32. Basagoiti anuncia que va a hacer algo que en el Parlamento Vasco "nunca se ha hecho" y comienza a nombrar uno a uno a todas y cada una de las víctimas de ETA.

10:30. Comienza la intervención del portavoz del PP, Antonio Basagoiti.

10:22. Maneiro propone al resto de grupos un pacto para no acordar nada con EH Bildu, "hasta que la coalición condene a ETA y pida su disolución incondicional".

10:17. "Los presos de ETA no son presos políticos, son presos por haber asesinado o extorsionado. Quién diga que son presos políticos, está justificando a ETA", afirma.

10:16. "EH Bildu no condena a ETA, no pide su disolución y exige la liberación de los presos", señala Maneiro.

10:13. Maneiro: "ETA sigue sin disolverse, sin entregar las armas y sin colaborar con la justicia. Sigue amenazante, a pesar de haber anunciado el cese definitivo de la violencia".

10:00. Maneiro recuerda a las personas que ETA ha matado en las últimas décadas, entre ellos a Miguel Blanco.

10:07. Gorka Maneiro dice que EH Bildu "reparte" las culpas y que en Euskadi el único problema "es la violencia terrorista de ETA que EH Bildu pretende justificar".

10:06. Comienza la intervención del parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro.

10:05. Arzuaga: "Debemos garantizar que lo que ha sucedido no vuelva a suceder. EH Bildu se compromete a trabajar en ese sentido".

10:02. Arzuaga: "Todos los derechos humanos, para todas las personas y en toda Euskal Herria. Para eso debemos hablar, negociar y acordar entre todas las partes".

10:00. Arzuaga: "No hay que pasar página olvidando, las víctimas no nos lo perdonarían. Hay que hacer una lectura del pasado basada en la verdad. No queremos equiparar, no queremos hacer categorías entre las víctimas. Lo que pretendemos es realizar una lectura global del pasado".

09:55. "Ninguna violencia, ninguna imposición. Hay que abordar un debate para poner fin a todas las violencias, también a las que hoy todavía existen. Hay que cambiar la política penitenciaria", señala Arzuaga.

09:50 Julen Arzuaga recuerda a las víctimas del Estado y denuncia que estas víctimas "no están reconocidas".

09:45. Julen Arzuaga afirma que EH Bildu "reconoce a todas la víctimas de ETA" y añade que es necesario para todas las vícitmas "verdad, justicia y reparación".

09:30. El pleno monográfico sobre pacificación y normalización comienza con la intervención del parlamentario de EH Bildu, Julen Arzuaga.

El Parlamento Vasco celebra un pleno monográfico, impulsado por EH Bildu, sobre los pasos necesarios que se deben dar para la resolución del conflicto político tras el cese de la actividad violenta de ETA. El debate llega marcado por el tenso enfrentamiento entre PP y EH Bildu en la Cámara la pasada semana y la posterior apertura de una investigación contra Laura Mintegi por parte de la Fiscalía.