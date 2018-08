Política

Tras las palabras de Mintegi

¿Qué ocurre cuando se imputa a un aforado?

22/03/2013

El Estatuto de Gernika, el Reglamento del Parlamento y la Constitución indican que no se puede abrir un proceso judicial contra un parlamentario por las opiniones emitidas en el ejercicio de su cargo.

Las declaraciones hechas por la portavoz de EH Bildu, Laura Mintegi, cuando afirmó durante el pleno para la Ponencia de Paz en el Parlamento Vasco que los asesinatos de ETA tuvieron motivación política, han levantado una polvareda que ha llegado ya hasta la Fiscalía.

Ayer, jueves 21, la Fiscalía hizo un requerimiento, firmado por el propio Juan Calparsoro, fiscal jefe del TSJPV, al Parlamento Vasco para que éste remitiera el acta del pleno del 14 de marzo, tras lo que cabe preguntarse ¿qué ocurre cuando se imputa a un aforado? ¿es posible iniciar un proceso judicial por unas declaraciones hechas en sede parlamentaria?

Varios los reglamentos y estatutos defienden a los parlamentarios en este tipo de casos; lo hace el Estatuto de Gernika y también el Reglamento del Parlamento, que detalla que no se puede abrir un proceso judicial contra un parlamentario por las opiniones que emita durante el ejercicio de su cargo.

Además, la Constitución Española también defiende a los aforados en ese punto. Los artículos referentes a la defensa de las opiniones de los parlamentarios están dirigidos a que el parlamentario se vea coaccionado.

Asimismo, además de las normas, existe también jurisprudencia, al haberse tratado casos similares en los juzgados. Uno de esos casos similares fue el que tuvo como protagonista a Jon Salaberria.

En 2002 la Fiscalía general del Estado presentó una querella contra Salaberria por un supuesto delito de enaltecimiento del terrorismo. Le acusaban de defender la actividad armada de ETA en un pleno del Parlamento Vasco.

"La lucha armada de ETA responde a la defensa de derechos legítimos que tiene el pueblo vasco. Es exactamente igual que la lucha armada del IRA, que suspendió la organización armada IRA en el momento en el que el Gobierno británico reconoció el derecho de autodeterminación al pueblo de Irlanda", fueron las palabras de Salaberria.

La condena impuesta fue de 7 años de inhabilitación absoluta y uno de prisión. Pero la condena no llegó a cumplirse ya que el Supremo la anuló poco después.

El tribunal se basó en la jurisprudencia del Constitucional para decir que la inviolabilidad de los parlamentarios no es solo una prescripción que exime de responsabilidad, sino incluso un privilegio frente a la mera incoación de todo procedimiento judicial.

Declaraciones de Mintegi

"Hay una cosa que no me deja impasible. No se puede decir que estuve tan campante en el homenaje a una víctima porque todas las víctimas que han muerto por causa política, no ha sido por un accidente de tráfico, un infarto, un cáncer o una tragedia", dijo Mintegi en el pleno que se investiga.

La portavoz abertzale añadió que estas muertes "son todas evitables, absolutamente" porque "tienen un origen político, que depende de la sociedad, de las personas y de los políticos". "No voy a aceptar estar tan campante en un acto en el que estamos homenajeando a una persona que ha muerto por una causa política, sea quien sea", defendió.

Las palabras de Laura Mintegi originaron protestas en los escaños de la Cámara, lo que obligó a intervenir a la presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejería.