Política

Entrevista en ETB

Urkullu: 'El Gobierno no gastará más de lo previsto'

Maider Beisteg

Bilbao

26/03/2013

El lehendakari ha dicho que están funcionando con presupuestos prorrogados, y que de no aprobarse las cuentas "el Gobierno no va a gastar más de lo que tiene; gastará en función de lo que tiene".

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha defendido que el Ejecutivo que preside no es un Gobierno débil, y que está haciendo frente a la actual coyuntura económica con responsabilidad.

Urkullu ha enfatizado que el Gobierno Vasco está funcionando con presupuestos prorrogados desde el 1 de enero. "Aunque no estén equilibrados una prórroga presupuestaria es posible técnicamente", ha dicho, y ha subrayado que "el Gobierno no va a gastar más de lo que tiene; gastará en función de lo que tiene". Urkullu ha explicado que no gastará más dinero del que prevé recaudar este año, pese a las demandas de PSE y Bildu de que se haga un nuevo cálculo de los ingresos para aliviar el ajuste.

En la segunda entrevista concedida a ETB desde que asumiera su mandato, el lehendakari, que en un gesto cercano ha confesado que echa de menos "una vida familiar", ha recordado que su Gobierno ha elaborado un proyecto de presupuestos en un "tiempo récord" y ha recordado que el porcentaje de los Presupuestos a gasto social es del 73,9%, es decir, es 1,2 puntos superior al de las cuentas del año pasado. Por ello, ha reprochado que PSE y Bildu le exigieran que no traspasara las "líneas rojas" del gasto social y cuando lo ha cumplido, ahora le echan en cara que no quieran aumentar los ingresos por recaudación fiscal.

El jefe del Ejecutivo ha criticado en particular al PSE, por estar "en un papel de víctima" tras la dura oposición que practicó el PNV en la anterior legislatura, si bien ha recordado que los socialistas disponían entonces del PP para sumar mayoría.

Preguntado sobre un replanteamiento del pacto fiscal, ha recordado que "planteamos un acuerdo al resto de formaciones" y, que "el PSE planteó un acuerdo sobre fiscalidad como condición previa a un acuerdo presupuestario". "Hemos presentado un documento en el que se ha avanzado, pero hay vértigo por parte de la oposición para asumir la responsabilidad", ha dicho.

Sobre la posibilidad de entablar una alianza con Bildu, como querría un 37 por ciento de los vascos, según el estudio del Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco divulgado ayer, lunes, Urkullu ha considerado este escenario poco realista.

TAV

El jefe del Ejecutivo vasco ha señalado que el proyecto del Tren de Alta Velocidad no afecta a los presupuestos, porque es competencia del Gobierno español. En este sentido, ha matizado que "estamos reclamando una encomienda de gestión".

Crisis

En una sociedad extenuada por la crisis económica, el lehendakari ha dicho que "estamos trabajando para que aún siendo este año y el próximo difícil, vamos a trabajar para salir todos juntos de la crisis. Si hay que hacerlo un poco más despacio, lo haremos más despacio".

Metro Donostialdea

Después de la polémica por las declaraciones de la consejera de Transportes del Gobierno Vasco, Ana Oregi, en la que afirmó que el actual escenario presupuestario hacía "imposible" construir los tramos subterráneos Lugaritz-La Concha y La Concha-Morlans del metro de Donostialdea, Iñigo Urkullu considera que no hay discriminación hacia Gipuzkoa . "No voy a entrar en pugnas territoriales", ha dicho, "de la misma manera que se puede hablar del metro de Donostialdea, se puede hablar de la línea 3 del metro de Bilbao y de algunos proyectos de Araba".

