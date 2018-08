Política

Entrevista en Radio Euskadi

Atutxa: 'En la muerte de López Peña lo único raro es lo de la abogada'

Redacción

02/04/2013

Por otro lado, ha restado importancia a la polémica surgida por la ausencia del lehendakari en la inauguración de la planta de coque de Muskiz. "Será por problemas de agenda", ha indicado.

La presidenta del PNV de Bizkaia, Itxaso Atutxa, ha dicho hoy que en la muerte del miembro de ETA Xabier López Peña 'Thierry' "lo único que veo raro es lo que oigo a la familia y a la abogada".

La familia de López Peña anunció ayer, a través de su abogada, Yolanda Molina, que planea denunciar a la administración penitenciaria y a la dirección hospitalaria de París por las circunstancias que rodearon su muerte este sábado.

En declaraciones a Radio Euskadi, Atutxa ha dicho que aunque no es médico, "los únicos datos que tenemos son que estaba enfermo y el proceso de gravedad le ha llevado a la muerte. Responsabilizar a la política penitenciaria de la muerte de 'Thierry' me parece excesivo".

Atutxa ha agregado que las reacciones de los líderes de la izquierda abertzale ante la muerte de López Peña han sido "excesivas, culpan a todo el mundo. Siguen en el discurso antiguo pre-Sortu y pre-Bildu; imagino que su catarsis les llevará también tiempo".

La dirigente del PNV ha pedido también que no se olvide que "la pelota está en el tejado de ETA y son ellos los que pueden dar pasos por el desarme y su disolución".

Presupuestos vascos

Sobre otros asuntos, Atutxa ha dicho que no hay novedad en las conversaciones sobre los presupuestos vascos ni las espera esta semana, que en este tema será "de reflexión", no de trabajo.

La dirigente del PNV ha explicado que hablarán con todos, y si el PSE, cuya abstención puede sacar adelante las cuentas, les dice que no, estudiarán la opción del PP y UPyD. "El PP es el que menos obstáculos pone, el que está mostrando una actitud positiva, pero UPyD me parece siempre un misterio", ha reconocido Atutxa.

También ha apelado a la "responsabilidad" del exlehendakari Patxi López para que apoye las cuentas. "Públicamente parece que López es el (dirigente socialista) que más recelos tiene a pactar con el PNV, pero también es el que más fuerza tiene".

Además, ha abogado por propiciar un acuerdo de estabilidad en el Parlamento a más largo plazo que los presupuestos, porque "es muy costosos de negociar cada una de las propuestas que el gobierno manda al Parlamento. La gente lo demanda".

Lo que no prevé si no hay pactos son elecciones anticipadas. "Si no hay acuerdos seguiríamos trabajando con prórroga, aunque no es lo mejor", ha dicho.

Inauguración de la refinería de Muskiz

Por último, ha señalado que no conoce porqué no van el lehendakari y el diputado general de Bizkaia a la inauguración mañana de la refinería de Petronor, al que asiste el Príncipe, aunque ha opinado que no cree que haya "una razón oculta. Será por problemas de agenda, no porque vaya el Príncipe ni tampoco porque vaya Josu Jon Imaz (expresidente del PNV)".