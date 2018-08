Política

Inauguración de Petronor

PP y PSE piden a Urkullu y Bilbao que rectifiquen

Redacción

02/04/2013

Basagoiti ha afirmado que Urkullu "no está a la altura" como lehendakari si no acude a la inauguración de la planta de coque. Pastor cree "incomprensible" que Urkullu y Bilbao no asistan al acto.

Imagen de la planta de coque de Muskiz. Foto: Petronor Imagen de la planta de coque de Muskiz. Foto: Petronor

Petronor inaugura la mayor inversión industrial de Euskadi Gobierno Vasco: 'Petronor cumple con los requisitos medioambientales' El presidente del PP de Euskadi, Antonio Basagoiti, ha afirmado hoy que Iñigo Urkullu "no está a la altura" como lehendakari si no acude este miércoles a la inauguración de la planta de coque de Petronor, "la mayor inversión industrial (850 millones) de la historia de Euskadi". Basagoiti ha asegurado que "no hay excusas" para no acudir a este acto, "ni de vacaciones, ni de anteriores presidencias del PNV (el presidente de Petronor es Josu Jon Imaz), ni mucho menos por la presencia del príncipe, que siempre apoya al País Vasco, independientemente de quien gobierne o sea lehendakari". Por su parte, el portavoz parlamentario del PSE, José Antonio Pastor, cree "absolutamente incomprensible" que ni el lehendakari, Iñigo Urkullu, ni el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, asistan a la inauguración de la planta de coque. Pastor ha preguntado a Urkullu si piensa que un lehendakari "puede permitirse el lujo de un desaire de estas características a una empresa que supone uno de los motores económicos de este país". El delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, ha instado a Urkullu y Bilbao a "rectificar" y acudir a la inauguración. En un artículo en su blog, Urquijo considera que "un desaire de este calado no puede despacharse con la manida disculpa de 'problemas de agenda' cuando hace más de un mes que se conoce la fecha de inauguración", al tiempo que subraya la coincidencia de que Urkullu y Bilbao esgriman las mismas razones para no estar presentes. El sustitución del lehendakari, el Gobierno Vasco enviará al acto al portavoz y consejero de Justicia, Josu Erkoreka, y la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia. Fuerte inversión La planta de coque, cuya función será desechar el fuelóleo, un producto con cada vez peor salida, y generar más gasóleo, con mucha más demanda, ha supuesto una inversión de más de 800 millones de euros y garantizará el futuro de la refinería de Muskiz, según explicó hace cinco años el presidente de Petronor, el expresidente del PNV Josu Jon Imaz. Esta infraestructura es una realidad desde el otoño pasado, pero desde entonces ha operado en pruebas. Durante la construcción se han empleado más de 8 millones de horas, con un promedio de 1.500 empleos cada mes. Propiedad de Repsol en un 85% y Kutxabank con el 15%, Petronor es el principal contribuyente de las haciendas vascas por los impuestos que paga (750 millones de euros al año a las arcas de la Diputación de Bizkaia), y un generador neto de empleo (900 trabajadores en plantilla y 6.000 más en empresas auxiliares). Protesta de los ecologistas La asociación ecologista Meatzaldea Bizirik se concentrará este martes a las 19:30 ante el Aula de Cultura de Muskiz para mostrar su rechazo a la planta de coque, que califican de "ilegal", y a la visita del príncipe Felipe. A su juicio, es "curioso" que la instalación se inaugure un mes después de que "el Tribunal Contencioso Administrativo declarara no ajustadas a derecho las licencias de actividad y de obra concedidas por el Ayuntamiento para su construcción con argumentos como la ausencia de autorización del Departamento de Costas a una edificación en dominio público marítimo terrestre". La asociación ha criticado además que el paro se ha triplicado durante la construcción de la planta y el aire que respiran los vecinos del municipio registra unos "picos anormales de benceno, tolueno y xileno, además de tener una mortalidad general y por cáncer superior a la media del País Vasco".

