Ibarretxe:'No tendré derechos individuales si no tengo los colectivos'

Redacción

05/04/2013

El lehendakari ha indicado que trata de "desentrañar el falso debate democrático que se produce entre la diferenciación de derechos humanos y colectivos".

El lehendakari Juan José Ibarretxe ha afirmado que, "como vasco", no tendrá "derechos individuales si no se me reconocen los derechos colectivos como pueblo", ni tendrá "derechos colectivos como pueblo si no se me reconocen los derechos individuales como persona a pensar y a votar de la manera que me dé la gana".

Ibarretxe ha acudido este viernes en el Forum Europa Tribuna Euskadi en Bilbao para presentar la intervención de la consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, Ana Isabel Oregi.

"Yo, como vasco, no tendré derechos individuales si no se me reconocen los derechos colectivos como pueblo, ni tendré derechos colectivos como pueblo si no se me reconocen los derechos individuales como persona a pensar y a votar de la manera que me de la gana", ha reiterado.