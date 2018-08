Política

Programa para la legislatura

En directo | Urkullu, dispuesto a negociar los futuros ingresos

Redacción

09/04/2013

Urkullu comparece ante los medios de comunicación tras el Consejo de Gobierno para presentar el programa del Gobierno Vasco para esta legislatura.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha presentado este martes el programa '1.000 días', que será la base de las actuaciones del Ejecutivo vasco esta legislatura, y que ha sido aprobado esta mañana. El lehendakari ha dicho que dicho proyecto se basa en el programa electoral, las líneas de actuación acordadas por el Gobierno Vasco para realizar los Presupuestos y la valoración de los primeros 100 días de Gobierno. Además, ha asegurado que la base serán las personas, la paz y el autogobierno.

El lehendakari ha hablado sobre los Presupuestos de 2013, que darán a pie al desarrollo de dicho programa. En ese sentido, ha asegurado que han hecho "avances" en las negociaciones presupuestarias y se ha mostrado dispuesto para "hablar y negociar".

Además, el lehenedakari ha dicho que también está dispuesto a cambiar el capítulo de gastos de los Presupuestos, aunque "no gastaremos más de lo que tenemos". Asimismo, ha criticado a PSE-EE y EH Bildu por enmendar a la totalidad los presupuestos por no estar de acuerdo con los ingresos, argumentando que esos partidos dieron el victo bueno a las previsiones de ingresos en el Consejo Vasco de Finanzas.

Sin embargo, al contrario de lo que la voluntad que ha mostrado otras veces, ha dicho que está diespuesto acordar con los grupos parlamentarios vascos el destino de "hipotéticos futuros ingresos" que se puedan producir en 2013

Ha reafirmado que la no aprobación de las cuentas no será beneficioso "para nadie" y recordado que de no aprobarlas, tendrán problemas para desarrollar los planes para incentivar el empleo.

Por otro lado, el lehendakari se ha mostrado "dolido" por la polémica creada entorno a la no asistencia a la inauguración de la planta de coque de Petronor, y ha opinado que no ha "afectado" a nadie su ausencia, ya que "el Gobierno Vasco envió una amplia representación al acto". Además, "no vi que fuera convocado al acto como lehendakari" y ha dejado claro que "desde el primer momento" ha cumplido con sus deberes como jefe del Gobierno Vasco.

Urkullu se ha declarado "razones personales" para no acudir a la inauguración y ha señalado que, en su caso, había una "efeméride que solo se da una vez en la vida". Ha denunciado el trato que la prensa ha dado a su familia: "Estoy dolido por la forma en la que se ha tratado a mi familia, no puedo admitir que mi vida privada aparezca en los medios".

Respecto al enfado que han mostrado los partidos porque el lehendakari haya presentado el programa '1.000 días' ante los medios de comunicación antes de a los partidos, ha respondido que el programa "ya ha sido remitido al Parlamento Vasco", aunque no ha dado detalles del prohrama en sí.