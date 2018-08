Política

Parlamento Vasco

El PP no participará en la constitución de la ponencia de paz

Redacción

10/04/2013

Iñaki Oyarzábal ha explicado que la decisión se debe a que "EH Bildu sigue justificando el terrorismo". Sin embargo, no descarta la posibilidad de participar más adelante en dicha ponencia.

El PP no va a participar en la constitución mañana de la ponencia de paz y convivencia del Parlamento Vasco porque considera que no se dan las condiciones "mínimas" para ello y porque cree que se debe mantener un nivel de "exigencia" mayor hacia EH Bildu.

El secretario general de los populares vascos y secretario de Derechos y Libertades del PP, Iñaki Oyarzábal, ha comparecido ante los medios de comunicación después de celebrar una reunión con su grupo parlamentario en la que han tomado esta decisión.

La constitución de esta ponencia fue aplazada hace un mes después de la polémica generada por la intervención ante el pleno de la Cámara de la portavoz de EH Bildu, Laura Mintegi, que habló de un origen político de los asesinatos de ETA.

Oyarzábal ha explicado que su partido no descarta participar más adelante en esta ponencia si considera que es más útil para la sociedad estar que no estar, algo que, según él, no sucede ahora.

Las razones

Tras la celebración del pleno monográfico del Parlamento Vasco sobre paz, el PP mostró una mayor disposición a participar en la ponencia porque se había garantizado un suelo ético mínimo compartido entre los partidos, pero, según ha explicado hoy Oyarzábal, declaraciones de dirigentes de la izquierda abertzale en los últimos días han llevado a su partido a tomar esta decisión.

A juicio del PP, en EH Bildu hay un "discurso de la involución" hacia las posiciones "clásicas de Batasuna", con el que se busca la "excusa para justificar la acción terrorista" de ETA.

Ha añadido que ha habido pronunciamientos, que no ha citado expresamente, "profundamente antidemocráticos", por ejemplo tras el último comunicado de ETA, que demuestran que en el mundo de la izquierda abertzale y en el PP no se utiliza "el mismo lenguaje".

El objetivo de la ponencia

Por ello, ha explicado que quieren saber para qué se constituye esta ponencia, si es para avanzar en la deslegitimación del terrorismo o si los que van a acudir mañana a su constitución se van a "dejar enredar por las reivindicaciones y la esquizofrenia" de EH Bildu, que, ha recalcado, está "decepcionando muchas expectativas".

Oyarzábal ha defendido la postura de su partido en todo este proceso y ha dicho que si no hubiera sido por él la ponencia se habría constituido "a medida de EH Bildu, de Batasuna".

Tras insistir en que se debe mantener "un nivel claro de exigencia ante discursos claramente antidemocráticos" de dirigentes de EH Buildu, el secretario general del PP vasco ha hecho un llamamiento al PNV y el PSE-EE para que "no se dejen arrastrar y no sigan haciendo el caldo gordo" a la izquierda abertzale.

Ha considerado que el PP es el único partido que está "aguantando la presión" frente a EH Bildu y ha explicado que pese a no estar mañana en la constitución de la ponencia se consideran "muy dentro del debate" sobre pacificación y convivencia.

Futura participación

El secretario general de los populares vascos ha adelantado que su partido podría decidir acudir a las sesiones de este foro parlamentario en función de si llegan a la conclusión de que es "más útil para la sociedad estar", pero ha insistido en que no lo harán si se mantienen las actuales circunstancias que hacen que sea ahora más para la "división y la confrontación" que para otra cosa.