Política

Navarra

Del Burgo desmiente que estuviera imputado por el caso Fasa

Redacción

15/04/2013

"Nunca fui ni imputado, ni procesado, ni sometido a juicio ni condenado ni absuelto por ningún juez o tribunal", ha aclarado el que fuera presidente de la Diputación Foral de Navarra de 1979 a 1980.

Jaime Ignacio del Burgo (PP), expresidente de la Diputación Foral de Navarra, el órgano anterior al Gobierno Foral, de 1979 a 1980, ha aclarado que "nunca" fue "ni imputado, ni procesado, ni sometido a juicio ni condenado ni absuelto por ningún juez o tribunal" por el Caso Fasa. "Se viene repitiendo la idea de que con ocasión del llamado Caso FASA debí comparecer ante los Tribunales de Justicia, finalmente el Tribunal Supremo me exoneró y fui repuesto en mi cargo de presidente", ha explicado.

A continuación, reproducimos la aclaración íntegra de Jaime Ignacio del Burgo

"Con frecuencia se viene repitiendo la idea de que con ocasión del llamado "Caso FASA" debí comparecer ante los Tribunales de Justicia (al igual que otros presidentes posteriores), aunque finalmente el Tribunal Supremo me exoneró y fui repuesto en mi cargo de presidente. Los hechos no fueron exactamente así. Nunca fui ni imputado, ni procesado, ni sometido a juicio ni condenado ni absuelto por ningún juez o tribunal.

Hubo, sí, una denuncia contra mí interpuesta ante la Fiscalía del Estado que fue inadmitida por ésta, tras un informe unánime de la Junta de Fiscales, a propuesta de tres de los más reputados penalistas del Ministerio Fiscal en el Tribunal Supremo, entre ellos Conde Pumpido.

Los acuerdos contra la exigencia de dimisión por parte del Parlamento Foral y de destitución por parte de la Diputación Foral fueron recurridos por mí en vía contencioso-administrativa y tras un largo periplo judicial fue primero la Audiencia Territorial de Pamplona la que declaró nulo el acuerdo del Parlamento y posteriormente el Tribunal Supremo el que anuló el acuerdo de la Diputación Foral, por lo que fui repuesto en el cargo de presidente. El ponente de esta sentencia sería poco después nombrado vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Partido Socialista.

Debo aclarar que las acusaciones que se hicieron contra mí no pasaron de la puerta ni de la Fiscalía ni de ningún Juzgado porque se pretendía hacerme responsable de de unos acuerdos –tanto en la Diputación como en la CAN-, adoptados a propuesta del Diputado de Industria, Jesús Bueno, en los que sencillamente no participé ni tuve arte ni parte.

A finales de 1984 un Juzgado de lo Civil de Pamplona dictó la última palabra y declaró que si la Diputación había sufrido por la adopción de tales acuerdos un perjuicio económico lo había sido por la responsabilidad de los diputados que, "en ausencia de su presidente", otorgaron una ayuda financiera a FASA en forma de anticipo reintegrable sin adoptar las garantías necesarias que hubieran permitido la recuperación por la Hacienda foral del dinero prestado".

Jaime Ignacio del Burgo