Detenciones en 'Aske Gunea'

AVP condena el trato dado por la Ertzaintza a un periodista de 'Argia'

Redacción

22/04/2013

Mediante un comunicado, la Asociación Vasca de Periodistas ha mostrado su "solidaridad" con Lander Arbelaitz y ha subrayado su "indignación" por el trato dado a un profesional que ''se identifica''.

La Asociación Vasca de Periodistas (AVP-EKE) ha "condenado" este lunes el "trato dado" por la Ertzaintza al periodista de Argia Lander Arbelaitz en el transcurso del operativo policial del pasado viernes en el Boulevard de Donostia-San Sebastián, en el que fueron detenidos seis miembros de Segi.

Mediante un comunicado, la AVP ha señalado que ''miembros de la Ertzaintza agredieron a Lander Arbelaitz, a pesar de que se identificó como periodista''.

''Tal y como puede verse en el vídeo difundido por la propia publicación, los agentes lo derriban y, aunque grita que es periodista, lo conducen a golpes y empujones hasta el quiosco de música en que estaban otros compañeros de los medios de comunicación'', denuncia la Asociación Vasca de Periodistas.

La AVP ha mostrado su "solidaridad" con el periodista y ha subrayado su "indignación" por el trato dado a un profesional que se identifica y que "muestra su acreditación visible al lado del aparato con el que está grabando".

Espacio acotado para periodistas

Respecto al hecho de que se acotara un espacio para los periodistas, la AVP ha asegurado que esta decisión solo se justifica si es para "evitar" que los profesionales "obstaculicen gravemente" la tarea de los policías "o pongan en riesgo sus vidas", unas circunstancias que "raramente" se dan en una "concentración pacífica". ''En ningún caso se trata de evitar testigos incómodos alejando a cámaras y reporteros del lugar de la intervención policial. En una sociedad democrática, los periodistas deben poder moverse con libertad para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía'', asegura la AVP.

La Asociación Vasca de Periodistas está integrada en la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), que, en su página web, respalda ''íntegramente'' el comunicado de la AVP.

Arbelaitz: ''Es inadmisible que nos metan en una jaula y nos prohíban salir de allí''

En su blog 'Taupadak', el periodista ha denunciado el trato recibido y las dificultades para poder trabajar. ''Cuando empiezan a sacar a la gente allí reunida, y sin haber pasado por el sitio que ellos decían, uno de los agentes se ha acercado a mí. En la mano yo llevaba la acreditación de prensa, pero, aún así, de un manotazo, me han tirado al suelo el móvil con el que estaba grabando, y a mí también. In extremis, he podido recuperar el móvil, que estaba siendo pisado, y, aunque no me había dado cuenta, lo ocurrido ha quedado grabado, para que veáis que no estoy exagerando. Al final, con el móvil y la acreditación en la mano, nos han llevado al quiosco'', cuenta Arbelaitz en su crónica.

''Nos han hecho entrar al quiosco a todos los periodistas, y nos han prohibido salir de allí. Me han contado que varios fotógrafos han negociado con la Ertzaintza la posición de los periodistas, pero es inadmisible que nos metan en una jaula y nos prohíban salir. Nuestra obligación es informar, y, para ello, necesitamos libertad de movimiento. En mi opinión estábamos muy lejos, al menos para poder grabar con el móvil'', asegura el periodista.

Denuncia de Argia

Mediante un comunicado, la publicación Argia también ha denunciado la actitud de la Ertzaintza hacia el periodista. ''Mientras Arbelaitz se encontraba trabajando, un agente de la Ertzaintza le tiró su smartphone al suelo de un manotazo, y zarandeó al propio periodista, aunque éste llevase su acreditación a la vista'', denuncia Xabier Letona, director de Argia, en su escrito.

''La ciudadanía tiene derecho a ser informada, y no solo con imágenes de la ciudad de Alepo en Siria, con imágenes de Túnez o con imágenes de la plaza Tahrir. La ley empara ese derecho, y no tiene ni pies ni cabeza que el agente que tiene que defender esa ley lleve al quiosco a Arbelaitz y al resto de periodistas, limitando así su trabajo'', concluye.

''Cuando la Ertzaintza hizo el aviso no se identificó como periodista''

Según han explicado fuentes del Departamento de Seguridad a EiTB, la persona que denuncia estos hechos ''no se identificó como periodista cuando la Ertzaintza realizó el aviso''.

''Los responsables del operativo de la Ertzaintza avisaron en tres ocasiones a quienes formaban la barrera humana de que abandonaran la concentración por iniciativa propia, y habilitaron un espacio especial para los periodistas, al margen del cordón policial. La persona que denuncia estos hechos continuó en la concentración y la Ertzaintza decidió sacarla como al resto. Cuando los agentes realizaron el aviso en ningún momento se identificó como periodista; se identificó cuando intentaron sacarla de allí'', explican desde Seguridad.

Añaden que ''una vez fuera de la concentración, fue trasladada al espacio donde estaban el resto de periodistas''.