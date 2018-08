Política

Último día del viaje

El lehendakari se reúne hoy con Herman Van Rompuy en Bruselas

Redacción

24/04/2013

Se trata del primer viaje al exterior de lehendakari donde ha expuesto a los máximos representantes de las instituciones europeas su programa de gobierno, sus retos políticos y económicos.

El lehendakari Iñigo Urkullu se reúne es su último día del viaje a Bruselas con el Presidente del Consejo de Europa Herman Van Rompuy.

El encuentro se producirá hacia las 10:00 horas en la Sede del Consejo de Europa, tras la reunión el lehendakari hará unas declaraciones a los medios de comunicación.

Se trata del primer viaje al exterior del lehendakari donde ha expuesto a los máximos representantes de las instituciones europeas su programa de gobierno, sus retos políticos y económicos, así como sus planes para tratar de asentar la paz y la convivencia en Euskadi tras el fin de la violencia de ETA.

En este viaje, que finalizará hoy miércoles, Urkullu ha elegido la sede del Parlamento Europeo para celebrar distintas reuniones al más alto nivel.

Urkullu se reunió ayer (martes) con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso; el vicepresidente, Joaquín Almunia; y la Comisaria Europea para asuntos de Interior, Cecilia Malmström. Con esta última abordó los asuntos relativos a la consolidación de la paz y la convivencia en Euskadi.

A Durao Barroso le pidió que relaje el objetivo de reducción del déficit para España y Euskadi con el fin de dejar margen para la inversión y la reactivación económica.

"He encontrado una receptividad por parte del presidente de la Comisión, que no obstante ha subrayado que todavía no hay ninguna decisión adoptada sobre la relajación del déficit, que se verá en las próximas fechas", aseguró Urkullu en rueda de prensa al término del encuentro.