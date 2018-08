Política

Lapsus político

Rajoy saluda al 'señor presidente del Gobierno'

Redacción

10/05/2013

El presidente del Gobierno ha provocado la risa a los diputados al dirigirse de esa manera al presidente del Congreso, Jesús Posada.

Parece que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha olvidado cual es el cargo que él ocupa desde diciembre de 2011.

Rajoy provocó este miércoles una sonora carcajada de los diputados al subir a la tribuna de oradores durante el pleno del Congreso y comenzar su intervención dirigiéndose al presidente de la Cámara, Jesús Posada, como "señor presidente del Gobierno".

Tras la carcajada general, seguida de los aplausos de la oposición, Rajoy se dirigió con gesto irónico a los diputados y les espetó: "no me refería a ninguno de ustedes, no sé porqué aplauden".

El lapsus recordó a muchos los tiempos en los que el presidente del Gobierno estaba en la oposición.