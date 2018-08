Política

Deja la política

Basagoiti: 'Aceleré el relevo cuando vi que la situación se pudría'

Redacción

19/05/2013

El expresidente del PP vasco ha hecho hincapié en que la elección de Quiroga 'es la de consenso, la normal y la que se debe hacer'.

El expresidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha reconocido que aceleró su relevo al frente del partido por Arantza Quiroga cuando al trascender su decisión de que lo dejaba, vio que "la situación se pudría" y que podían surgir "enredos" en el partido.

La decisión de dejarlo, ha explicado Basagoiti, la tenía tomada "desde hace unos meses", pero estaba esperando "para hacer una transición lo más ordenada posible: "Y entendía que el momento era ahora porque faltan dos años para las elecciones municipales".

"Lo que ocurrió es que la cosa empezó a conocerse y cuando se saben estas cosas de que el presidente de un sitio no va a seguir, la gente empieza colocarse, a hacer camarillas. Entendía que la situación se estaba pudriendo, y cuando vi que se pudría, dije: lo hacemos de manera inmediata", ha detallado.

"Lo aceleré para evitar enredos y movimientos, porque me importaba mucho que el siguiente presidente tuviera una llegada tranquila", ha completado Basagoiti. Una tranquilidad en el relevo que cree haber conseguido: "He buscado un consenso con los presidentes del partido en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, y después, con el partido a nivel nacional. He planteado a la persona natural, que era la vicepresidenta del partido, y además no se podía hacer de otra manera, los estatutos del partido son claros".

En una entrevista con EFE, el ya exlíder del PP vasco, ha insistido en que se va a trabajar al Banco Santander en México porque está en deuda con su familia tras 18 años en la política y que descarta volver en el futuro a esta actividad.

Arantza Quiroga

Basagoiti ha hecho hincapié en que la elección de Quiroga "es la de consenso, la normal y la que se debe hacer". "No es una persona que a mí se me ha ocurrido una mañana. Tan es así que obtuvo la unanimidad de la Junta Directiva del PP vasco", integrada por unos 90 miembros.

Basagoiti no se ha querido pronunciar si debe convocarse un congreso para ratificar a la nueva presidenta, aunque ha recordado que "Quiroga ha dicho que lo habrá". Un congreso en el que augura que Quiroga obtendrá el 92% de los votos "o más". "En la Junta Directiva hubo apoyo unánime, y cuando se busca un consenso como yo lo he buscado, lo normal es que tenga ese apoyo", ha señalado.

Basagoiti ha opinado que el tándem de Quiroga con Iñaki Oyarzabal como secretario general va a funcionar "muy bien, como ha funcionado estos años", negando que la continuidad del alavés haya sido una imposición de este territorio.