Rajoy a Aznar: 'El Gobierno está en la buena dirección'

Redacción

22/05/2013

El presidente del Gobierno no ha querido responder de manera directa a Aznar, pero ha asegurado que seguirá manteniendo sus políticas, aunque "a algunos les gusten más unas cosas y a otros otras".

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no ha querido hoy responder al exjefe del Ejecutivo José María Aznar, ha asegurado que seguirá manteniendo sus políticas económicas y ha defendido la "buena dirección" de su Gobierno, aunque "a algunos les gusten más unas cosas y a otros otras".

Rajoy se ha resistido, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo Europeo, a comentar las palabras del expresidente del Gobierno y exlíder del PP, José María Aznar, quien ayer, en una entrevista en Antena 3, no descartó que vaya a volver a la política y reclamó al actual Ejecutivo que "actúe" y que baje "ahora" los impuestos.

"Yo tengo que preocuparme de lo que tengo que preocuparme", ha respondido Rajoy en alguna de las muchas ocasiones en las que los informadores le han pedido su opinión sobre la entrevista, y además ha subrayado que no piensa variar el rumbo en su política económica.

Sindicatos

El expresidente del Gobierno de España, José María Aznar, no descarta volver a la política y los sindicatos CCOO y UGT y los partidos políticos de la oposición lamentan que exista dicha posibilidad.

"Nunca he eludido mi responsabilidad, cumpliré con mi responsabilidad, con mi conciencia, con mi partido y con mi país, con toda sus consecuencias, y no tenga usted ninguna duda de ello", declaró ayer en una entrevista en televisión.

José María Aznar cuestionó además la gestión del Gobierno de Rajoy, exigiéndole el cumplimiento del programa electoral con el que ganó las elecciones incluyendo una bajada de los impuestos.

Las declaraciones de Aznar han originado opiniones diferentes en el seno del Partido Popular. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado este miércoles que estaría "encantado" de bajar los impuestos, pero ha recalcado que en la actual actuación situación económica no hay margen para hacerlo sin provocar un mayor déficit o incluso poner en peligro el mantenimiento de las prestaciones sociales. Además, ha recordado a quienes "añoran" tiempos en los que se llevaban al Congreso bajadas de impuestos que entonces la economía española tenía un crecimiento del 3% o 4%. "Esas son las cuentas, las añoranzas melancólicas me las dejo para otro día", ha enfatizado tras pedir que esta explicación no se deje sólo en manos del Gobierno.

El nuevo portavoz del PP en el Parlamento Vasco, Borja Sémper, ha asegurado hoy que el socialista José Luis Rodríguez Zapatero "se consolida como el mejor expresidente del Gobierno". Sémper ha escrito en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: "Zapatero se consolida como el mejor expresidente de Gobierno". El eurodiputado del PP, Pablo Zalba, le ha respondido poco después asegurando que él "siempre" ha dicho que Zapatero "iba a ser el peor presidente" del Gobierno y el "mejor expresidente". "Eso creo yo también", le ha contestado después Borja Sémper. La manifestación de Sémper ha provocado varios comentarios en la red social.

El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha mostrado su disconformidad con la posibilidad de que el expresidente José María Aznar pueda volver a la política diez años después de designar sucesor a Mariano Rajoy: "Las cosas se van para no volver y ahora los tiempos van por otro camino". En declaraciones en el Congreso, Posada ha señalado que "el paso del tiempo es inexorable": "Hay que cosas que tuvieron su momento y creo que los que estuvimos con él podemos estar muy orgullosos, pero las cosas se van para no volver", ha comentado quien fuera ministro con Aznar en la primera legislatura.

El secretario general del PP vasco, Iñaki Oyarzábal, ha asegurado que el expresidente del Gobierno José María Aznar sabe que el PP "respalda mayoritariamente" las políticas de Mariano Rajoy, tras lo que ha pedido "lealtad" hacia el actual jefe del Ejecutivo y hacia el propio Partido Popular.

El dirigente del PP vasco ha asegurado que no se atrevería a interpretar estas afirmaciones como una "crítica" hacia el actual jefe de Gobierno y líder del Partido Popular. Oyarzábal ha destacado que es positivo que todos los miembros del PP "sumen" con sus propuestas y reflexiones, pero ha afirmado que "todos tenemos que ser conscientes de que tenemos que hacerlo con la máxima lealtad a Rajoy, al Gobierno y al partido".

Sindicatos y oposición, críticos con Aznar

Antes del comienzo de un acto informativo organizado por el Fórum Europa en el que ha participado el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, éste ha dicho hoy con respecto a la posibilidad de que el expresidente del Gobierno, José María Aznar, volviera a la política, que la vuelta al pasado no es la solución porque España necesita mirar al futuro. Toxo ha dicho que Aznar "volver puede, España es un país libre" pero que no sabe "si le hace un favor" al actual presidente del Gobierno.

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha dicho que, aunque se trata de un asunto interno del PP, hay un refrán español que dice "nunca segundas partes fueron buenas".

El secretario de Organización del PSOE, Óscar López, ha recordado que fue Aznar quien "designó" al actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. En su opinión, Aznar "debería dar menos lecciones y alguna explicación mas de todo lo que hizo en su etapa y todo lo que financió su partido y de sus sobresueldos". El exministro Ramón Jaúregui ha dicho que él no "desea" que vuelva Aznar y que "Dios no lo quiera", y el secretario general del grupo socialista, Eduardo Madina, ha asegurado que no la "contempla". Madina ha explicado que no vio la entrevista, porque "en materia de Aznar" se volvió "agnóstico ya hace años".

Según el líder de IU, Cayo Lara, Aznar "está bien donde está". A su juicio, Aznar, ha dejado "suficiente herencia" en España después de que la hubiese "metido" en la guerra de Irak, como para que ahora "intente volver a llevarnos a alguna nueva aventura".

Josep Antoni Duran Lleida (CiU) considera que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tiene la legitimidad que le han otorgado los ciudadanos en las urnas y "no se merece" las palabras de ayer del expresidente José María Aznar. "No le ha hecho ningún bien a Rajoy, y Rajoy no se merece las declaraciones del presidente Aznar", ha proclamado Duran en los pasillos del Congreso. "No sé si volverá, es una cuestión del PP, si vuelve y es presidente del Gobierno habrá que intentar hablar con él. Pero reitero, yo no guardo un buen recuerdo de la etapa de Aznar con mayoría absoluta, al contrario", ha remachado.

El portavoz de la Izquierda Plural Joan Coscubiela ha coincidido en que son cuestiones que debe dilucidar el PP, pero ha considerado "una barbaridad" que Aznar "pretenda plantear que la solución es bajar los impuestos en un momento en el que España tiene un déficit fiscal de diez puntos del PIB, es decir, 100.000 millones de euros menos que la media de la UE". Para Coscubiela, esos millones son "imprescindibles" para hacer política social, de crecimiento o de desarrollo y por eso ha subrayado que "no nos gustaría volver a la etapa del Aznarato".

Para la parlamentara de Coalición Canaria Ana Oramas, sería "totalmente kafkiano" que Aznar volviera, algo que no cree que se produzca, "porque dentro del PP no está la gente por que vuelva Aznar, sino por apoyar a su presidente". Oramas ha destacado que las declaraciones de Aznar van contra la "línea de flotación" del Gobierno, lo que ha calificado de "sorprendente".