Política

Parlamento vasco

El PNV pedirá derogar la festividad del Día del Estatuto

Redacción

29/05/2013

En la pasada legislatura el PSE y el PP, con el apoyo de UPyD, declararon el 25 de octubre, fecha del aniversario del Estatuto de Gernika, como Día de Euskadi.

El PNV presentará esta semana una proposición de ley en el Parlamento vasco para derogar la declaración del 25 de Octubre como Día de Euskadi y no trasladar a ninguna otra fecha fija la festividad laboral de carácter autonómico.

En una nota de prensa, el miembro del Euzkadi Buru Batzar (EBB) Koldo Mediavilla ha explicado que la festividad del Día de Euskadi fue instaurada por ley la pasada legislatura por el PSE-EE y el PP, con el apoyo de UPyD, y que su intención es derogar esa ley para que ya no sea efectiva en 2014 y no fijar ninguna otra fecha para evitar "polémicas" que "tensionen aún más a la sociedad vasca".

Mediavilla ha recalcado que si el Gobierno Vasco declaró la pasada semana, en respuesta a una interpelación de EH Bildu, que no iba a derogar la festividad del Día de Euskadi y que no era una de sus "prioridades" legislativas es porque el establecimiento de una festividad como "símbolo" no corresponde al Ejecutivo, sino a los grupos parlamentarios.

Es por ello que es el PNV, como partido que sustenta al Gobierno Vasco, es el que presenta la iniciativa para la derogación del Día de Euskadi en vez de hacerlo el Gabinete de Iñigo Urkullu.

La propuesta del PNV contempla volver a la situación anterior y que esa festividad se establecida anualmente por el Gobierno vasco en el calendario laboral "en la fecha que considere más oportuna, siguiendo criterios de racionalidad y funcionalidad en cada ejercicio".

EH Bildu valora la rectificación del PNV

La portavoz de EH Bildu, Laura Mintegi, por la "rectificación" del PNV, del que ha afirmado que en este caso se ha "enfrentado a sus contradicciones". Mintegi ha confiado en que los 'jeltzales' amplíen esta "rectificación" a otros temas en los que también presentan actitudes "contradictorias".

Mintegi ha afirmado que la decisión del PNV es "consecuencia" de la propuesta registrada por la coalición abertzale para modificar el calendario festivo y sustituir el 25 de octubre por el 3 de diciembre, jornada en la que se conmemora el "Día Internacional del Euskera".

PSE dice que el anuncio de PNV "muestra cuáles son sus prioridades y obsesiones"

El PSE-EE ha considerado que el anuncio del PNV de que presentará en el Parlamento una proposición de Ley para derogar la norma que fija la festividad del día de Euskadi, muestra "cuáles son sus prioridades y obsesiones".

Para los socialistas, lo manifestado por el PNV "revela unas contradicciones que tendrá que explicar, así como los complejos que tiene con el mundo de la antigua Batasuna". A su juicio, es "sintomático que el PNV haya omitido cualquier intención de suprimir el Día de Euskadi hasta que EH-Bildu anunció la semana pasada que proponía cambiar esa fiesta por la del Día del Euskera, que se celebra el 3 de diciembre".