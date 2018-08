Política

El presidente de Uruguay visita la Casa de Juntas de Gernika

01/06/2013

Mujica ha visitado la Casa de Juntas de Gernika antes de visitar Muxika, la localida vizcaína de donde proceden sus antepasados.

El presidente de Uruguay, José Mujica, ha visitado la Casa de Juntas de Gernika (Bizkaia) a su regreso a Euskal Herria tras el viaje que ha realizado al Vaticano, donde ha sido recibido por el papa Francisco.

Mujica, cuyos antepasados proceden de la localidad vizcaína de Muxika, ha firmado en el libro de la Casa de Juntas, en el que ha escrito el siguiente texto: "Las palabras no alcanzan, no dicen, lo que siente en las tripas. Todo es nostalgia por nuestras raíces y, sin embargo, no olvidaremos mientras nos quede aliento".

Sobre las 20.00 horas, el presidente uruguayo ha sido recibido por la presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Madariaga, y por la secretaria general de Acción Exterior del Gobierno vasco, María Ángeles Elorza.

Mujica ha visitado la Casa de Juntas de Gernika antes de pernoctar esta noche en la localidad vizcaína que lleva su apellido y de donde proceden sus antepasados.

El presidente de Uruguay, que ayer se entrevistó en Vitoria-Gasteiz con el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha regresado a Euskadi tras su viaje al Vaticano con la intención de trasladarse a Muxika y visitar la localidad guipuzcoana de Mondragón, donde desea conocer la experiencia en cooperativismo.