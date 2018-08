Política

Entrevista en Radio Euskadi

Maroto: 'El PNV lleva seis meses de gobierno y no despega'

Redacción

17/06/2013

El alcalde de Vitoria-Gasteiz ha recordado que el Gobierno de Mariano Rajoy toma decisiones "impopulares, pero son las que funcionan y sacan el país adelante".

El alcalde de Vitoria-Gasteiz, Javier Maroto (PP), ha lamentado que después de seis meses en el poder, el Gobierno del PNV siga "sin despegar" y sin conocerse cuál es su proyecto económico y lo que quiere hacer.

Maroto, en declaraciones a Radio Euskadi, ha criticado la inacción del Ejecutivo de Iñigo Urkullu y lo ha contrapuesto con las medidas puestas en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy, que aunque "difíciles y a veces impopulares, son las que funcionan y las que sacan el país adelante".

"Llevan (el PNV) seis meses de gobierno y no despegan, no arrancan, no hay forma de que sepamos, ni siquiera, en materia económica, ya no digo en otros ámbitos, qué es lo que quieren, qué es lo que pueden o lo que desean realizar", ha afirmado Maroto.

El alcalde de Vitoria-Gasteiz también ha censurado la acción de Bildu, del que ha dicho que "no se puede sacar nada en materia económica". "No hay más que ver cómo gestionan Gipuzkoa", ha apuntado.

Maroto ha hecho un llamamiento a los partidos en Euskadi para llegar a pactos entre los partidos. "Es necesariamente una especial responsabilidad", ha subrayado.

Sobre la central nuclear de Garoña, Maroto ha reafirmado su postura a favor de su cierre pese a ir en contra de la postura oficial del PP.