Política

Parlamento Vasco

El PSE no estará en la ponencia si EH Bildu no asume el 'suelo ético'

Redacción

03/09/2013

Así, los socialistas no estarán el 13 de septiembre en la reunión si los integrantes de la coalición no admiten el "suelo ético" pactado en la pasada legislatura.

El PSE-EE no estará en la Ponencia de Paz del Parlamento Vasco si previamente EH Bildu no admite el "suelo ético" pactado en la pasada legislatura por el resto de los partidos.

El secretario general del PSE-EE, Patxi López, ha asegurado hoy en una rueda de prensa en Bilbao que los socialistas no estarán en la ponencia si EH Bildu no asume los principios éticos "básicos" y deja de justificar a ETA en base a "no sé qué conflicto" político.

López ha considerado que durante el verano la izquierda abertzale, en vez de avanzar en esa dirección, ha ido en la contraria, por lo que los socialistas, no acudirán a la reunión de la ponencia del próximo día 13 si antes no hay un cambio en EH Bildu, según fuentes de este partido.

"La ponencia -ha comentado- es un instrumento para que quienes aplaudieron y justificaron la violencia avancen en la revisión crítica de su pasado asumiendo sus responsabilidades. Si no están dispuestos a hacerlo, como parece que así es, no tiene mucho sentido una ponencia que, desde el primer momento, incumple sus objetivos".

Para el secretario general de los socialistas vascos, la izquierda abertzale pretende precisamente lo contrario de esa ponencia, que las víctimas del terrorismo acepten que la violencia de ETA estuvo justificada "porque existía un supuesto conflicto".

Por ello, el líder socialista ha reconocido que "cada día" es más "suspicaz" ante el futuro de esa ponencia dado que no aprecia cambios en el seno de dicho sector político.

"La cuestión no es si el Partido Socialista participa o no, la cuestión es que quien no puede estar es quien no respeta las normas básicas de la convivencia", ha sostenido.

López ha cuestionado qué sentido tiene un foro parlamentario sobre paz y convivencia si en el mismo no participan ni el PP ni el PSE-EE, "las víctimas en este país".