La CE avisa a Cataluña de que quedará fuera de la UE si se independiza

Redacción

16/09/2013

Joaquín Almunia, vicepresidente del a CE, subraya que "la parte segregada de España no es parte de la Unión Europea".

La Comisión Europea (CE) ha afirmado hoy que si un territorio de la Unión Europea (UE) se independizara de un Estado miembro, dejaría también de formar parte del club comunitario. "Un Estado independiente será, por efecto de su independencia, un estado tercero respecto a la Unión Europea y los tratados (comunitarios) no serán aplicables en su territorio desde el día de su independencia", ha asegurado la portavoz Pia Ahrenkilde.



Por su parte, el vicepresidente de la CE y comisario de Competencia, Joaquín Almunia, ha subrayado que si Cataluña se independizara de España dejaría de pertenecer a la Unión Europea, con el argumento de que sería la parte segregada.



"La parte segregada (de España) no es parte de la Unión", ha asegurado Almunia respecto a un escenario en que Cataluña sea independiente.



El comisario europeo se ha mostrado hoy "muy preocupado" por el proceso soberanista abierto en Cataluña y ha instado al Gobierno español y al de la Generalitat a sentarse a hablar en torno a una mesa en lugar de hacerlo por correspondencia.



Por su parte, el conseller de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, que ha acudido como oyente al acto, ha declarado a la prensa que las declaraciones de Almunia son una "lectura jurídica" estricta y ha recordado que se están negociando casos como el escocés, que cree no acabará con Escocia fuera de la UE.