Política

Entrevista

Patxi López hará 'seguimiento' del cumplimiento de su pacto con el PNV

Redacción

18/09/2013

El secretario general de los socialistas vascos asegura que lo que el PSE-EE y Bildu pactaron en Gipuzkoa "está prácticamente recogido" en el acuerdo PNV-PSE.

El secretario general del PSE-EE, Patxi López, se ha dirigido a Bildu para decirle que se deje de "cantos forales" y concrete sus críticas al pacto fiscal alcanzado entre socialistas y el PNV. Además, ha abogado por integrar en el acuerdo a quien acepte los contenidos del acuerdo o a quien pretenda "negociarlos sin desvirtuarlos".



En una entrevista concedida a Radio Euskadi, López ha destacado la importancia del 'acuerdo de país' alcanzado entre socialistas y jeltzales, y ha dicho a Bildu que se deje de hacer "un canto foral" y explique en qué está en desacuerdo.

"Que digan si no están de acuerdo en combatir mejor el fraude y en tener planes únicos contundentes entre las tres haciendas, si noestán de acuerdo con que todo el mundo pague lo que le corresponda, impidiendo trampas legales que existían antes para buscar vericuetos para no hacerlo, si no están de acuerdo con que las rentas más altas de este país y a quienes obtienen más beneficios en este país también tributen más para repartir las cargas que estábamos teniendo a consecuencia de la crisis", ha añadido.

Patxi López ha asegurado que lo que socialistas y Bildu acordaron en Gipuzkoa "está prácticamente recogido en este pacto".

También ha señalado que no entiende "tampoco la postura del PP" al abogar por la bajada de impuestos y se ha preguntado cómo piensa, luego, obtener recursos el diputado general de lava, Javier de Andrés, "para hacer las políticas que tiene que hacer, porque está muy bien eso de bajar los impuestos y, luego, pedir a otro que te dé dinero para hacer política".

Preguntado por si estaría "más cómodo" con PP o EH Bildu para integrarlo en el pacto, López ha afirmado que, "con quien acepte los contenidos del acuerdo o con quien pretende negociarlos sin desvirtuarlo".

Hará 'seguimiento del acuerdo'

El secretario general del PSE-EE también anuncia que su partido va a hacer seguimiento del cumplimiento de ese acuerdo y hará también "hará oposición" al Gobierno Vasco, "pero no de revancha".

Patxi López ha dicho que su partido hará una oposición crítica, pero capaz de plantear "alternativas y espacios de encuentro".

En concreto, ha destacado la disposición de los socialistas a alcanzar también acuerdos sobre el desarrollo del autogobierno vasco y ha pedido al PNV que defina qué es lo que buscan cuando proponen un nuevo estatus.

Los socialistas propondrían avanzar "desde lo que hay", que es el actual Estatuto de Gernika y ha asegurado que no le preocuparía "nada" que se planteara "una consulta pactada y legal" sobre la independencia de los vascos, como la que defienden los socialistas catalanes.

San Mamés Barria

Por otro lado, López ha tachado de "sorprendente" que no le invitaran al estreno de San Mamés Barria, después del compromiso que adquirió su Gobierno con las obras del nuevo estadio. "Entre otras cosas, no me invitaron y fue sorprendente", ha señalado, para precisar que esperaba que se le cursara una invitación tras el compromiso del Ejecutivo socialistas con las obras. No obstante, ha precisado que no ha hecho llegar a nadie su malestar.