PNV y PSE: 'La propuesta no plantea una subida general de impuestos'

26/09/2013

EH Bildu afirma que no dará "pasos atrás" en la reforma fiscal que ha impulsado en Gipuzkoa y el PP insiste en que el pacto fiscal firmado por PNV y PSE-EE afectará, sobre todo, a la clase media.

PNV y PSE-EE han presentado hoy ante el pleno del Parlamento Vasco su propuesta de reforma global de la fiscalidad y han destacado que en ella no hay una subida de impuestos en la renta por trabajo para la gran mayoría de los vascos. Ambos partidos han defendido en la tribuna el acuerdo fiscal firmado reciéntemente, un documento que ha recibido las críticas de EH Bildu y PP durante el debate. El pleno se ha interrumpido hasta las 15:30 horas. Por la tarde, los grupos presentarán sus propuestas y afrontarán la votación.

PSE denuncia la 'campaña del miedo' contra el acuerdo

La sesión monográfica sobre fiscalidad en el Parlamento vasco la ha iniciado el portavoz del PSE-EE, José Antonio Pastor. que ha denunciado la "campaña del miedo" iniciada contra la reforma fiscal para aclarar que sus propuestas no suponen una subida de impuestos en las rentas por trabajo de "la mayoría" de los vascos.



Pastor ha explicado que su propuesta fiscal plantea que las rentas por trabajo inferiores a 90.000 euros se mantengan como hasta ahora. "Podríamos haber tomado como ejemplo el modelo de Rajoy que sitúa tres puntos por encima de esas tarifas fiscales, pero hemos considerado que el efecto era menor porque a partir de ciertas cantidades es más habitual tributar a través del impuesto de sociedades", ha explicado.



Asimismo, ha insistido en que se mantendrá el mismo tipo para las rentas de "la mayoría" de los vascos y ha avanzado que "en un futuro" planteará la necesidad de que en el IRPF, las rentas de trabajo y de capital deben igualarse para que en la declaración de un contribuyente se sumen todos sus ingresos y esa suma sea sobre la que se apliquen los tipos impositivos, porque cree que el sistema actual es "injusto".



Por otro lado, ha criticado la "campaña del miedo" que se ha "azuzado" sobre la reforma porque "por mucho que algunos se empeñen en querer dejar esta sesión en una discusión sobre subidas o bajadas de impuestos, no hemos venido a esto".

PNV: 'El pacto no plantea una subida general de impuestos'

Por su parte, la parlamentaria del PNV Josune Gorospe ha defendido que el acuerdo fiscal no plantea una subida "general" de impuestos ni vulnera el marco competencial vigente, y se ha mostrado dispuesta a hacer "cesiones" para atraer al pacto al resto de partidos.



En sus palabras, el pacto entre el PNV y el PSE es "un gran paso" para contribuir a la salida de la crisis y a la sostenibilidad de los servicios públicos.



La parlamentaria jeltzale, al igual que ha hecho el PSE, ha rechazado que la reforma acordada con los socialistas (que deberá tramitarse en las Juntas Generales de cada territorio) suponga una subida "general" de los impuestos. Por el contrario, ha subrayado que el principal incremento de la presión fiscal recaerá en las rentas más altas.



Asimismo, ha subrayado que el acuerdo no implica cambio alguno en el actual reparto competencial de las instituciones vascas, dado que la aprobación y modificación de la normativa tributaria se deberá efectuar en las Juntas Generales.

EH Bildu no dará 'pasos atrás' en Gipuzkoa

La parlamentaria de EH Bildu Marian Beitialarrangoitia ha advertido de que su formación no dará pasos "atrás" en la reforma fiscal que ha impulsado en Gipuzkoa y ha reivindicado la "vía vasca" hacia la "soberanía" para dotar a Euskadi de "todas las herramientas" necesarias tanto en materia fiscal, como en otros ámbitos como la sanidad, la educación o las pensiones.



Beitialarrangoitia ha defendido el modelo tributario impulsado por el Gobierno foral de EH Bildu en Gipuzkoa y la estrategia de la coalición 'abertzale' para avanzar hacia la "soberanía" de Euskadi, la llamada 'vía vasca'.



La representante de EH Bildu ha criticado el acuerdo fiscal alcanzado por el PNV y el PSE-EE, del que ha asegurado que pese a que en sus enunciados establezcan el objetivo de lograr un modelo "más justo y solidario", no hace sino "consolidar" el sistema actual.



Según ha asegurado, la reforma que ambos partidos tratan de aprobar en Bizkaia, Álava y Gipuzkoa no evitará que el mayor peso de la presión fiscal siga recayendo "sobre las espaldas de los trabajadores, dado que no iguala el tratamiento de las rentas del trabajo y del capital".



Además, ha manifestado que, pese a que 'jeltzales' y socialistas aseguren lo contrario, siguen existiendo "resquicios" para que las empresas tributen por debajo del 13 por ciento que, en teoría, se plantea como el mínimo de tributación por el Impuesto de Sociedades.

PP: 'Subirá impuestos a las clases medias'

El parlamentario del PP Antón Damborenea ha pedido a PNV y PSE que no sean "cobardes" y digan que su pacto supone una subida de impuestos, "principalmente para las clases medias" y, "además de perjudicar fiscalmente a todas las familias, no incentiva a la economía vasca".



Damborenea se ha preguntado el porqué de la celebración de este debate y ha afirmado que la respuesta está en que el PSE-EE ha exigido al lehendakari la celebración de este pleno para que los socialistas apoyen los presupuestos al Gobierno vasco.



"Esto no es un pleno de fiscalidad, no venimos a hablar de fiscalidad ni vamos a aprobar ningún impuesto, estamos asistiendo a la siguiente fase de lo que ustedes pactaron sobre cómo había que visualizar el pacto al que habían llegado", ha denunciado.



Asimismo, se ha preguntado "cuál es la novedad en firmar un pacto que lleva vigente en Gipuzkoa desde hace un año" y ha asegurado que la propuesta de PNV y PSE busca "armonizar Bizkaia y Alava con Gipuzkoa, lo que tendrá efectos dentro de dos años".

UPyD: 'Es una reforma fallida'

El parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, ha afirmado que el acuerdo PNV-PSE constituye "una reforma fallida" y una "oportunidad perdida" porque "falla por la base, al mantener las competencias

fiscales en las Juntas Generales de los Territorios históricos", no cuenta con la suficiente "progresividad fiscal" y no reduce el "gasto superfluo e innecesario".



No obstante, ha admitido que el acuerdo incluye "algunas medidas positivas", reivindicadas por su propio partido, por lo que ha adelantado que las apoyará si éstas se trasladan a propuestas de

resolución.

Gatzagaetxebarria: 'Estamos abiertos a sugerencias'

En el pleno también ha intervenido el consejero de Hacienda, Ricardo Gatzagaetxebarria, que ha defendido el pacto fiscal alcanzado entre el PNV y el PSE porque "compatibiliza" la protección social y el impulso a la economía y la creación de empleo en Euskadi.



Además, ha asegurado que el Gobierno vasco está "abierto a sugerencias" de EH Bildu y PP, y ha destacado que habrá "oportunidades" de tratar estas cuestiones en próximos debates presupuestarios que se celebrarán en el Parlamento.



En cuanto a la actual situación económica de Euskadi, ha señalado que, "en estos momentos, existen algunos puntos claros y algunos oscuros". "Estamos cayendo todavía, pero el descenso se ha desacelerado", ha añadido.





Protesta de LAB

En el exterior del Parlamento, LAB ha denunciado que el debate sobre fiscalidad no pasará de una mera "escenografía", dado que las propuestas presentadas por el PNV y el PSE-EE carecen de toda "concreción".