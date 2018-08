Política

PSE pide apoyo a PP y PNV para una moción de censura contra Garitano

27/09/2013

Markel Olano (PNV), sin embargo, ya ha avanzado que su partido no va a participar en la "maniobra", por lo que la moción no podrá registrarse.

El PSE-EE de Gipuzkoa ha presentado este viernes la moción de censura al diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, que ha redactado y han suscrito sus diez junteros guipuzcoanos, y ha emplazado a PNV y PP a sumarse a la iniciativa ya que, para poder registrarla en Juntas, requiere la firma de quince junteros.

El portavoz del PNV en las Juntas de Gipuzkoa, Markel Olano, sin embargo, ya ha avanzado que su partido no va a participar en la "maniobra". En un comunicado a los medios, Olano ha explicado que el PNV no va a formar parte en ningún "frente anti Bildu", por lo que la moción no podrá registrarse, ya que para ello se requiere del aval de 15 de los 75 junteros de la Cámara, y el PSE tiene 10 y el PP dos.

Los argumentos del PSE

En una rueda de prensa en Donostia-San Sebastián, la portavoz del PSE-EE en las Juntas, Rafaela Romero, acompañada del juntero socialista Julio Astudillo, ha señalado que su grupo "no espera gran cosa" de Garitano de cara al Pleno de Política General de Gipuzkoa que se celebra el próximo martes en el Parlamento guipuzcoano.

Tras censurar que el Gobierno foral de Bildu en el territorio histórico "ha decepcionado a la ciudadanía guipuzcoana", ha destacado que la situación en Gipuzkoa es "realmente grave". En este sentido, ha denunciado que el Ejecutivo foral "no escucha" a las Juntas, mantiene "esquemas de imposición" y "actitudes del pasado", a lo que ha añadido que, además, "carece de pulso" y su gestión es "perjudicial" para Gipuzkoa.

Como ejemplos de ello se ha referido a la gestión de los residuos y la tardanza en la ejecución de los 7,6 millones para impulso de la economía y el empleo que pactaron.

En este contexto, Romero ha pedido al resto de la oposición "más trabajo y menos crítica, porque cuando esta no es constructiva, queda en cacareo al sol".