Política

Operación policial

Los 18 detenidos en la operación contra Herrira declararán el jueves

Redacción

01/10/2013

A diferencia de otras operaciones contra ETA, los detenidos están bajo prisión comunicada y contarán con un abogado de confianza. Los detenidos declaran desde esta noche ante la Guardia Civil.

Los 18 arrestados ayer durante la operación policial de la Guardia Civil contra la plataforma de apoyo a los presos Herrira declararán ante el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, este jueves, según fuentes judiciales. Los detenidos declaran desde esta noche ante la Guardia Civil.

A diferencia de otras operaciones contra ETA, el juez ha aplicado prisión comunicada a los detenidos, por lo que contarán con un abogado de confianza para declarar ante la Guardia Civil y el magistrado.

Aunque el sumario está bajo secreto, fuentes judiciales han anunciado que los detenidos prestarán declaración este jueves día 3 de octubre. Según dichas fuentes, se les imputarán tres delitos: integración en ETA, enaltecimiento del terrorismo y financiación de organización armada.

Según ha indicado la abogada Jone Goirizelaia a ETB, ejercerá como letrada de varios de los arrestados, aunque no ha precisado a cuántos o a quiénes representará.

Estos son los detenidos: Amaia Esnal, Nagore García, Eneko Ibarguren, Jesús María Aldunberri, Ekain Zubizarreta, José Manuel Ugartemendia, Roberto Noval, Beñat Zarrabeitia, Ibon Meñika, José Antonio Fernández, Oscar Sánchez, Gorka González, Ane Zelaia, Jon Garai, Francisco Javier Balda, Sergio Labayen, Imanol Carrera y Eneko Villegas.

La operación, cerrada

La mayor parte de las detenciones (10) se produjeron en la sede de Herrira de Hernani. Precisamente, los agentes de la Guardia Civil registraron esta sede durante más de 12 horas, además de otros locales de la plataforma en Bizkaia, Gipuzkoa, Álava y Navarra.

Ciudadanos así como representantes de EH Bildu como Laura Mintegi o Julen Arzuaga se personaron en las sedes para mostrar su apoyo a los detenidos y solicitar información.

En Bilbao, antes de proceder al registro del local de Herrira, los efectivos de la Guardia Civil tiraron con un mazo, por error, la puerta de la sede de EA. Precisamente, el partido que preside Peio Urizar está estudiando emprender medidas legales contra los agentes.

Ya por la tarde, se celebraron diversas concentraciones para denunciar la operación. Precisamente, la protesta celebrada en Hernani terminó con cargas por parte de los agentes de la Ertzaintza tras enfrentamientos con los congregados y el balance de una persona herida, la senadora de Amaiur, Amalur Mendizabal.

Reacciones

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, calificó a Herrira de "tentáculo de ETA". En declaraciones a los periodistas, ha señalado que el Gobierno "no va a negociar con ETA" y que va a seguir actuando "hasta que se disuelva".

"El Estado de derecho no está en suspenso y el Gobierno no deja de realizar todo lo que tiene que hacer para conseguir la disolución de ETA. No basta con el cese definitivo de su actividad terrorista, sino que al cese de su actividad terrorista debe seguir la disolución", agregó el ministro.