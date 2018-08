Política

Operación contra Herrira

Atutxa: 'La fuerza demostrada se puede volcar en positivo'

Redacción

07/10/2013

La dirigente jeltzale ha dicho que 'la izquierda abertzale debe pedir a ETA que dé libertad a sus presos para que se acojan a medidas individualizadas'.

La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, se ha referido a la manifestación que ayer se celebró en Bilbao contra la operación desarrollada contra Herrira y ha considerado que "la fuerza demostrada en las calles" se puede "volcar en positivo" para acabar con la dispersión y propiciar la salida de los presos de las cárceles, acogiéndose a medidas individualizadas.



En el batzoki de Deusto, en Bilbao, Atutxa ha destacado que su partido, aunque no fue a la marcha, también defiende "los derechos de los presos", y tras abogar por "la legalidad" de Herrira, ha señalado que el mundo de la izquierda abertzale debe pedir a ETA que "dé libertad a sus presos". "Es importante que dé libertad a sus presos para que se acojan a medidas individualizadas", ha precisado.



Además, ha afirmado que ETA debe decidir su disolución y ésta "es la vía" en la que trabajan tanto el Gobierno Vasco como el PNV para que "dé un paso" hacia su desaparición.



Pacto Fiscal



Respecto al Pacto Fiscal, la dirigente del PNV cree que "pronto" se puede cerrar un acuerdo fiscal con el PP, después de que jeltzales y socialistas hayan trasladado este pasado viernes una propuesta que recoge planteamientos realizados por los populares.

Atutxa ha afirmado que las modificaciones que se han realizado con la pretensión de sumar al PP vasco al pacto alcanzado entre PNV y PSE-EE no significa "ir en contra del bloque del acuerdo". "No es un problema para nosotros", ha aseverado, para asegurar que "los matices" diferentes que se han realizado no van a ser "un obstáculo".

Ni el impuesto de Sociedades ni las medidas para las familias numerosas serán un "obstáculo" que impidan llegar a un acuerdo entre las tres formaciones políticas, según ha resaltado la dirigente del PNV.

Itxaso Atutxa ha considerado que "el acuerdo a tres" es "lo que está pidiendo el país", a tenor de las encuestas publicadas esta semana. "Las opciones de un acuerdo son claras y llegarán pronto", ha insistido.