Política

Entrevista en Euskadi Irratia

La mujer del preso Iñaki Erro: 'El Gobierno deberá acatar el fallo'

Redacción

22/10/2013

Erro lleva 27 años preso y está enfermo. Se le aplicó la 'doctrina Parot' en 2009. Sus abogados pedirán su excarcelación, apoyándose en la sentencia de Estrasburgo.

"El Gobierno español no tiene voluntad, pero tendrá que acatar el fallo-del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo sobre la doctrina Parot", ha asegurado la mujer del preso Iñaki Erro, Idoia Mujika, al que se le aplicó la doctrina hace cuatro años.

En una entrevista ofrecida a Euskadi Irratia, Mujika ha dicho sentirse muy "feliz" por la sentencia de Estrasburgo y ha mostrado su esperanza de que los presos que tengan cumplida la mayor parte de la condena "salgan a la calle".

Erro lleva 27 años en la cárcel. Sufre de una enfermedad grave, pese a que ha "mejorado" en los últimos años. Cumplió las tres cuartas partes de su condena hace tres años, aunque con la aplicación retroactiva de la doctrina Parot, en 2009, debería permanecer en la prisión de Almería hasta 2017.

Según ha expresado su mujer en la entrevista, una vez conocida la sentencia favorable de Estrasburgo, los abogados pedirán su excarcelación. "Siempre he sido realista con este gobierno; no ha cambiado la política penitenciaria, no ha respetado los derechos humanos. Pero espero que con esta decisión los presos que tengan cumplidas sus condenan salgan a la calle. Este Gobierno no tiene voluntad, pero deberá acatar el fallo", ha subrayado.