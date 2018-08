Política

Parlamento vasco

Urkullu: 'El pacto PNV-PSE-PP crea un clima para tener Presupuestos'

Redacción

24/10/2013

El Gobierno Vasco tiene previsto sacar adelante 29 leyes, de las que 13 se aprobarían en el primer semestre de 2014, 7 en el segundo y el resto, para el año 2015. La oposición se muestra crítica.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha considerado hoy que los acuerdos económicos alcanzados entre PNV y PSE-EE, a los que se ha sumado el PP, propician el "clima necesario para contar en 2014 con un presupuesto aprobado y en vigor el 1 de enero".



Urkullu ha presentado hoy en el Parlamento Vasco su calendario legislativo "participativo, comprometido y realista". Asimismo, ha asumido la necesidad de "tejer amplios consensos" para poder sacar adelante los 29 proyectos de ley que los componen.



En un pleno monográfico, Urkullu ha subrayado que la propuesta es "flexible y nace abierta", por lo que "requiere tiempo", y es acorde con "el crecimiento sostenible y el desarrollo humano.

El Gobierno Vasco tiene previsto sacar adelante 29 leyes, de las que 13 se aprobarían en el primer semestre de 2014, siete en el segundo y el resto, se prevé para el año 2015.



El calendario legislativo pretende plasmar el "compromiso" del Gobierno Vasco con "el crecimiento sostenible, el desarrollo humano", así como la generación de empleo y "la cohesión y el equilibrio social".

Principales proyectos

La prioridad de este proyecto será gestionar con "rigor y eficiencia y garantizar los servicios esenciales". Cumplirán con los objetivos de déficit y endeudamiento establecidos, y se ampliará la dotación a Sanidad, Educación y Protección Social. Eso será posible gracias al acuerdo alcanzado en el Consejo Vasco de Finanzas del pasado 15 de octubre, que permitirá al Gobierno Vasco disponer de 349 millones de euros más.

También ha señalado que este proyecto profundizará en la eficiencia de la Administración pública, ya que contempla el mantenimiento del "rigor" en este ámbito, que ha permitido al Gobierno ahorrar 12 millones en gasto corriente cada mes de 2013.

Uno de los principales proyectos será la Ley Municipal, dirigida a delimitar las relaciones entre las instituciones forales y comunes y los ayuntamientos vascos. Este proyecto llegará al Parlamento entre abril y mayo del próximo año.

Otros proyectos destacables son los que regulan el llamado tercer sector (servicios sociales), los orientados a la creación de empleo y al aumento de la competitividad, o los relacionados con la Administración pública.

Entre éstos destaca el proyecto de ley de Empleo, de Policía, de Adicciones, de Empleo Público, de Administración Pública, del Estatuto de las Mujeres Agricultoras, y de Cooperativas, entre otros.

La oposición crítica, pero dispuesta a negociar

Por su parte, los grupos de la oposición en el Parlamento Vasco han coincidido en criticar la "inacción" del Ejecutivo autonómico, pero han tendido su mano al PNV para lograr acuerdos que permitan aprobar leyes necesarias para Euskadi.

La portavoz de EH Bildu, Laura Mintegi, ha criticado el calendario legislativo porque no contempla iniciativas para dar solución a los problemas reales. Ha citado, por ejemplo, el retraso a 2015 de la Ley de Empleo o que no se plantee una Ley de Consulta para materializar el derecho a decidir. No obstante, ha trasladado al PNV que si se mueve en favor del derecho a decidir, tendrá "compañeros de camino".

El portavoz del PSE-EE, Jose Antonio Pastor, ha expuesto el "compromiso de aportación" de su grupo, "no de bloqueo", aunque ha criticado las "pocas prisas" en materias que tienen que ver con el medio ambiente y ha pedido que la Ley de reforma de las Cooperativas refuerce el modelo cooperativo, "especialmente útil para que salgan adelante proyectos emprendedores".

El portavoz parlamentario del PP, Borja Sémper, ha aprovechado su intervención para reiterar la mano tendida al PNV en la consecución de "acuerdos de país". Sémper ha mostrado su preocupación por la "inacción" que, en su opinión, tiene el Gobierno Vasco y que se demuestra en que "diez meses" después del nombramiento del lehendakari presente un "calendario legislativo" que "no augura nada nuevo" y que posterga por ejemplo una necesaria Ley de Empleo para junio de 2015.

El parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, también ha censurado la "nula iniciativa legislativa" mostrada hasta ahora por el Gobierno pero ha dicho que su partido tendrá una "actitud constructiva" en la negociación de los proyectos legislativos planteados, en los que según ha dicho echa de menos una ley de Transparencia propia y una reforma de la Ley de Territorios Históricos.