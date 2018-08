Política

Acto Político

Quiroga considera 'grotesco' que el PNV no festeje el Día de Euskadi

Redacción

25/10/2013

Quiroga ha presidido hoy, frente al árbol de Gernika, un acto político que ha reunido en esta localidad a los principales dirigentes del PP vasco para celebrar el Día de Euskadi.

La presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga, ha calificado hoy de "grotesco" que el PNV, que ha recordado que en estos momentos representa al Gobierno Vasco y a "la legalidad", rehúse celebrar el Día de Euskadi y festeje, sin embargo, el Día de la Patria Vasca.

Quiroga ha presidido hoy, frente al árbol de Gernika, un acto político que ha reunido en esta localidad a los principales dirigentes del PP vasco para celebrar el Día de Euskadi, festividad que sólo ha sido conmemorada por esta formación.

Junto al roble, la presidenta del PP de Euskadi ha arremetido contra el lehendakari Iñigo Urkullu y los representantes del PNV, que resultan "incapaces de asumir los nuevos tiempos, más cercanos a la Euskadi estatutaria, que a la de aquelarres y ensoñaciones místicas".

Aunque no ha mencionado el hecho de que el PSE-EE no celebre es ta jornada, el secretario general del PP vasco, Iñaki Oyarzábal, ha dicho a los medios que le resulta "chocante" que este partido, que instauró esta fiesta cuando dirigía el Gobierno vasco, ahora no la conmemore, lo que indica que "no se sabe dónde están, ni aquí, ni en Cataluña, ni en casi ninguna parte de España".

Quiroga ha mantenido que el Estatuto ha permitido "alcanzar el mayor nivel de desarrollo y autogobierno que hemos tenido los vascos desde que empezamos a identificarnos como vascos", y ha destacado que "la Euskadi del Estatuto no es la Euskadi de los mitos, ni de la prehistoria, ni la de Sabino Arana".

La dirigente del PP ha acusado a Urkullu de "abandonar" a la mayoría social vasca que se encuentra "satisfecha" con el Estatuto, y que según ha dicho representa "casi tres cuartas partes" de la ciudadanía de Euskadi.