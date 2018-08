Política

Interior pide al PSOE que se distancie de la izquierda abertzale

31/10/2013

El ministro Jorge Fernández Díaz ha criticado la ausencia de ediles del PSN en la moción contra Del Río: "No me parece bueno que partidos como el socialista no se sumen a esas políticas", ha dicho.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha pedido hoy al PSOE que se distancie claramente en las instituciones de la izquierda abertzale, después de que los ediles del PSN abandonasen el pleno del Ayuntamiento navarro de Tafalla, que aprobaba con los únicos votos de UPN una moción de condena a la presa de ETA Inés del Río. "No me parece bueno que partidos como el socialista no se sumen a esas políticas", ha afirmado el ministro en declaraciones en los pasillos del Congreso. Ha criticado que los presos que han cumplido su condena, pero no se han arrepentido de sus crímenes, sean recibidos como héroes "en lugar de como personas que cometieron crímenes abyectos, que asesinaros a personas, que causaron mucho sufrimiento", y ha considerado "coherente" que se les quiera reprobar. Ha afirmado que el PSOE siempre se ha posicionado en contra del terrorismo de forma "nítida y clara", y por ello ha pedido que esa posición "se proyecte en todas las instituciones y en todos los ámbitos". Según Fernández Díaz, "el PSOE debe dejar clara su distancia con la izquierda abertzale en las instituciones y más en momentos como el que nos ocupa, cuando hay alarma social" después de la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la 'doctrina Parot'.

