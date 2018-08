Política

Memorias de Aznar

Aznar 'toma nota' de la ausencia del Gobierno en la presentación

Redacción

08/11/2013

A la presentación no asistieron ni el presidente del Gobierno, ni ningún ministro ni tampoco ningún miembro de la cúpula del PP. Sí fueron Angel Acebes o Jaime Mayor Oreja, además de Aguirre.

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha apelado a recuperar la mayoría social que defiende "la unidad de España" desde el respeto a las diferencias, en un acto al que no ha acudido ni el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ni ministros, ni tampoco ningún miembro de la cúpula del PP.



Aznar ha presentado en un hotel madrileño el segundo volumen de sus memorias, titulado "El compromiso de poder" , y la ausencia de los miembros del Gobierno ha contrastado con lo que sucedió hace un año, cuando presentó el primer tomo de sus vivencias en el Ejecutivo y sí asistieron Rajoy y varios ministros.



El expresidente del Gobierno ha mantenido un diálogo con su exministro Josep Piqué y con el exsecretario general de CCOO, José María Fidalgo, en el que ha repasado algunos logros de sus ejecutivos, a los que ha calificado de "equipazos".



Ante un concurrido auditorio que sí ha contado con varios de sus exministros, ha subrayado que todos sus gobiernos funcionaban de forma conjuntada y armónica sabiendo bien lo que tenían que hacer y compartiendo "una idea de España como nación que no se discutía" y que todos estaban al servicio de un proyecto para mejorar el país.



"No habíamos llegado hasta allí para sobrevivir, para flotar, para gozar de los cargos; habíamos llegado -ha subrayado- para hacer cosas, para preocuparnos a fondo de los problemas".

'Tomo nota'

Hoy, en una entrevista en la Cope, Aznar ha dicho que, si las interpretaciones que se hacen de que la ausencia de miembros del Ejecutivo pretende escenificar una ruptura con él, "toma nota".



"Los ausentes -ha dicho- sabrán por qué estuvieron ausentes". No obstante, ha señalado: "Si algunas interpretaciones tienen razón, y lo que se ha mandado es un mensaje de escenificación sobre la decisión de una ruptura, pues se toma nota".