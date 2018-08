Política

Juicio por los tartazos

Barcina: 'Nunca me han puesto la mano encima, esta es la primera vez'

18/11/2013

La presidenta de Navarra dice que se sintió "desorientada" y que los tartazos le hicieron "daño" en la cara y en la cabeza.

La presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, ha reclamado "justicia ante la agresión" que, en su opinión, sufrió en 2011 en Toulouse cuando cuatro jóvenes le estamparon tres tartas en la cara. Según ha denunciado en su declaración como testigo en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional contra los cuatro acusados, los tartazos le hicieron "daño" en la cara y la cabeza y la dejaron "desorientada". "A mi nunca nadie me ha puesto la mano encima, esta es la primera vez", ha añadido.

La presidenta navarra ha relatado que los cuatros acusados debían encontrarse entre el público presente en la sala, "muy bien vestidos", de modo que pasaban desapercibidos. "La sorpresa vino cuando se levantaron y se acercaron, sacando las tartas de una carpeta, fue todo muy rápido", ha indicado

"Me estamparon tres tartas, una de ellas muy dura, en la cara y la cabeza. Buscaba una salida desorientada: te están dando golpes en la cabeza y te mueves por instinto", ha recordado.

La presidenta navarra ha puesto de manifiesto que esta ha sido la primera vez que se ha sentido agredida físicamente. "Sentí un golpe duro, con daño. A mi nunca nadie me ha puesto la mano encima, esta es la primera vez", ha destacado.

"Perpleja" tras la declaración de los acusados

En declaraciones a los medios tras declarar en el juicio, Barcina ha indicado que se ha quedado "perpleja" tras escuchar a los cuatro acusados asegurar en la vista oral que no se encontraban en Toulouse, donde se celebraba la reunión en la que le arrojaron las tarta, cuando se produjo el incidente.

"Me he quedado perpleja al escuchar cuando los acusados dicen que no han estado en Toulouse, cuando ha habido imágenes, vídeos, que los ha visto toda España. Es más, me acaban de comentar que esta misma mañana en una radio vasca, ellos han dicho que estuvieron allí con lo cual, perplejidad total ante esta declaración", ha puesto de manifiesto.