Política

Polémica

Sortu dice que Arraiz en ningún momento habló de 'lucha armada' de ETA

Redacción

21/11/2013

Maribi Ugarteburu asegura que el partido asume las palabras de Arraiz, y ha leído las declaraciones textuales del coordinador nacional.

La dirigente de Sortu Maribi Ugarteburu ha afirmado este miércoles que este partido hace suyas las palabras textuales que el coordinador nacional de la formación, Hasier Arraiz, pronunció el pasado lunes sobre la trayectoria de la izquierda abertzale.

La coordinadora de Sortu de Bizkaia ha sostenido que las palabras de Arraiz fueron un "análisis político, ni más ni menos", y ha indicado que Arraiz "en ningún momento" se refirió a la "lucha armada" de ETA, sino a la postura que la formación abertzale adoptó con motivo de la transición española. Asegura que Sortu comparte plenamente las palabras de Arraiz, tanto el lunes como hoy mismo.

Las declaraciones de Hasier Arraiz recibieron duras críticas del resto de partidos, especialmente por el PP y UPyD, que las consideraron apología del terrorismo y una legitimación de la historia de ETA, motivos por el que ha sido denunciado ante la fiscalía por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite).

Ugarteburu ha leído hoy ante los periodistas las declaraciones textuales realizadas por Arraiz, lo que esta mañana había pedido el lehendakari, Iñigo Urkullu, a Sortu que hiciera.

Según el texto leído por Ugarteburu, lo que Arraiz dijo textualmente fue lo siguiente:

"Hace 35 años la izquierda abertzale hizo una elección que consideramos, hoy más que nunca, acertada. No participamos en un juego que no tenía nada de democrático y nos hemos dedicado todo este tiempo a poner sobre la mesa las contradicciones de ese supuesto juego democrático y las hemos pagado, y muy caro además, y no estamos dispuestos a rechazar ni a revisar nada de aquello y reivindicamos, con todos nuestros errores, lo que fuimos y lo que somos, y lo que hemos hecho y lo que hacemos, como no podía ser de otra manera.

Es cierto que esta batalla (del relato histórico) esta ahí y nos guste más o menos nos obliga a entrar a escenarios del pasado donde está claro que nadie esta libre de responsabilidades, en este conflicto nadie ha estado de espectador, todo el mundo ha tomado parte, todos hemos hecho sufrir y todos hemos sufrido. Nosotros no tenemos ningún problema para reconocer nuestras responsabilidades, siempre lo hemos hecho y creo que eso nos honra".