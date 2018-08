Política

Sortu

Fiscalía investiga si las palabras de Arraiz son enaltecimiento de ETA

Redacción

23/11/2013

El portavoz de Sortu, Pernando Barrena, ve un intento de ilegalización en este proceso.

El Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha incoado diligencias para investigar si las declaraciones que el presidente de Sortu, Hasier Arraiz, realizó el pasado 18 de noviembre en un acto con militantes de la formación de la izquierda abertzale, en las que aseguró que la decisión que Batasuna adoptó "hace 35 años" fue acertada y que no rechazarán ni revisarán lo que han hecho, pudieran ser constitutivas de un delito de justificación o enaltecimiento del terrorismo.

Calparsoro ha resuelto abrir diligencias después de que el pasado miércoles Covite presentara una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia al entender que Arraiz ha incurrido en un delito de "justificación" de ETA, penado en el artículo 578 del Código Penal.

Esta asociación cree que, con sus manifestaciones, el máximo representante de Sortu "reivindicó" a ETA, "sus objetivos, sus actividades y su método de actuación".

En declaraciones a Europa Press, el Fiscal Superior vasco ha confirmado que, tras recibir la denuncia, ha procedido a incoar diligencias para investigar si las palabras de Hasier Arraiz pudieran incardinarse en un delito de enaltecimiento del terrorismo.

Transcripción

Dentro de las actuaciones que emprenderá, Juan Calparsoro solicitará la transcripción literal de las manifestaciones de Arraiz y analizará si es necesario citar a declarar al representante de la izquierda abertzale.

Según el texto de transcripción presentado por Sortu, Arraiz afirmó que "hace 35 años la izquierda abertzale hizo una elección que consideramos hoy más que nunca acertada". "No participamos en un juego que no tenía nada de democrático y nos hemos dedicado todo este tiempo a poner sobre la mesa las contradicciones de ese supuesto juego democrático y las hemos pagado y muy caro, además. Y no estamos dispuestos a rechazar ni a revisar nada de aquello y reivindicamos, con todos nuestros errores, lo que fuimos y lo que somos, y lo que hemos hecho y lo que hacemos, como no podía ser de otra manera", indicó.

De esta forma, aseguró que, "en este conflicto, nadie ha estado de espectador, todo el mundo ha tomado parte, todos hemos hecho sufrir y todos hemos sufrido". En otro momento, manifestó que, "durante este tiempo, estamos orgullosos de la lucha que hemos hecho, el trabajo que hemos hecho en defensa de los derechos del pueblo vasco y otros tendrán que decir qué es lo que han hecho y han dejado de hacer en todo este tiempo, de qué tipo de estrategia se han beneficiado y a qué tipos de estrategia han dado cobertura".

"Falta de condiciones mínimas"

El parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga ha señalado que la decisión del Fiscal Superior del País Vasco de incoar diligencias para investigar las declaraciones de Arraiz, demuestra la "falta de condiciones mínimas de salvaguarda de derechos básicos" que se padece.



En rueda de prensa celebrada en Bilbao, el representante de la coalición soberanista ha advertido de que las afirmaciones que realizó el dirigente de Sortu han sido "manipuladas" y ha considerado

la actuación de la Fiscalía "uno de los elementos que dibuja este presente lamentable". "Esta falta de condiciones mínimas de salvaguarda de derechos básicos, como es la situación de

criminalización y amenaza de ilegalización, por la mera expresión de unas ideas que en su literalidad considero que han sido manipuladas", ha afirmado.

Barrena ve un intento de ilegalización

El portavoz de Sortu Pernando Barrena ha asegurado que la apertura de diligencias contra su coordinador general es "un intento desesperado y nostálgico de volver a los tiempos de las ilegalizaciones y la vulneración de derechos políticos".

En una declaración, Barrena ha reclamado al fiscal que "deje de jugar a hacer política y se dedique a velar por el interés público" que en este caso "está con quienes quieren hacer viable el proceso de paz, y en absoluto a los que solo piensan en reventarlo".

A su juicio, la apertura de diligencias "es grave", sobre todo porque "se han basado en la manipulación interesada de un tercero, y no en las manifestaciones del propio Arraiz". De hecho, ha recordado que "el propio fiscal manifiesta no conocer lo que Arraiz dijo, pero aún y todo abre diligencias contra él. Es totalmente inaudito".