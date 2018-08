Política

Kale borroka

El PSE afirma que Sortu conserva 'demasiados tics del pasado'

Redacción

29/11/2013

Ante los episodios de violencia callejera de los últimos días, Idoia Mendia ha emplazado a la izquierda abertzale a hacer un "especial empeño" ante sus simpatizantes.

La portavoz del PSE, Idoia Mendia, ha afirmado que los episodios de violencia callejera sucedidos esta semana en Bizkaia ponen de relieve que en la izquierda abertzale "todavía quedan demasiados tics del pasado" y que no se está esforzando lo suficiente ante sus bases para romper con el pasado.



Mendia, en declaraciones a Radio Euskadi, ha pedido a los dirigentes de Sortu que hagan un "especial empeño" ante sus simpatizantes para que "cale" el mensaje de que solo se puede hacer política "usando la palabra".



"No se está haciendo la labor que debería hacer la izquierda abertzale hacia sus bases. En los estatutos de Sortu, existe claramente el compromiso por las vías políticas y democráticas, y eso debe ser una lluvia fina que deben practicar los dirigentes de Sortu ante todas sus bases para que cosas como éstas no ocurran", ha manifestado Mendia.



Ha insistido en que el PSE no participará en la ponencia de paz del Parlamento Vasco mientras que EH Bildu no acepte el suelo ético y rompa con el pasado. "Estamos dispuestos a esperar, pero no a dar pasos atrás. La exigencia hacia ese mundo es la misma que hace unos años, máxima", ha remarcado.



La portavoz del PSE ha opinado que sería positivo y "reconfortante" para las víctimas que los presos de ETA que han sido excarcelados tras dejarse de aplicar la doctrina Parot hagan "algún gesto" de reconocer el daño causado y que "el futuro se debe construir desde la democracia y la política". "Contribuiría de manera muy positiva a la convivencia de Euskadi", ha señalado Mendia.