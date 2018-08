Política

Ataque contra la sede del PP

Quiroga: 'Esto es un ataque a la sociedad vasca'

Redacción

29/11/2013

La dirigente popular ha dicho desconocer quiénes han sido los autores, pero ha exhortado a "quién da cobertura" a estos episodios a que hagan "un pronunciamiento claro".

La presidenta del PP vasco Arantza Quiroga, ha denunciado hoy la "escalada" de actos violentos contra las sedes del PP, el último en Barakaldo, que ha considerado un ataque a "la sociedad vasca y a sus ansias de pasar página, por fin, al episodio negro vivido por culpa del terrorismo".

Quiroga ha acudido a Barakaldo acompañada por dirigentes del PP vasco y los ediles del grupo popular en la localidad vizcaína tras el ataque con cócteles molotov que ha sufrido esta madrugada la sede del PP en la localidad.

"Esto no es un ataque al Partido Popular, esto es un ataque a la sociedad vasca, un ataque a esas ansias de la sociedad vasca de pasar página, por fin, al episodio negro que hemos vivido por culpa del terrorismo", ha proclamado Quiroga.

"Esto nos apela a todos aquellos que queremos mirar al futuro, a un futuro de verdad en paz y libertad, a decir que vale ya, que estamos hartos, que esto no puede ser, que Euskadi se merece abrir una nueva etapa", ha añadido

La dirigente del PP ha dicho desconocer "quién está detrás de estos ataques", pero ha advertido: "No sé si son unos pocos, muchos, pero si sé quién da cobertura a esto, y tiene que haber un pronunciamiento claro, porque si no, no podremos abrir una nueva etapa en Euskadi".