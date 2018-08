Política

Izquierda abertzale

Aplazada la declaración de Arraiz prevista para este lunes en el TSJPV

Redacción

01/12/2013

El motivo del aplazamiento es la coincididencia con un acto previsto en el Palacio de Justicia de Bilbao a la misma hora en el que se espera la comparecencia del representante abertzale.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha aplazado la citación del coordinador del Consejo Nacional de Sortu, Hasier Arraiz, prevista para este lunes y en la que iba a declarar por sus manifestaciones en la conferencia realizada el pasado 18 de noviembre en Bilbao, en el marco del aniversario de las muertes de Santi Brouard y Josu Muguruza.

El aplazamiento lo ha confirmado el fiscal Superior del País Vasco, Juan Carparsoro, por coincidir con un acto que se va a celebrar en el Palacio de Justicia de Bilbao a la misma hora en la que estaba prevista la comparecencia del representante abertzale.

Aún no se ha fijado una nueva fecha para la comparecencia del dirigente abertzale.

Según han informado fuentes de EH Bildu a Europa Press, a consecuencia del aplazamiento, la concentración de protesta que estaba prevista para las 16:30 horas en las inmediaciones de los juzgados de Bilbao también ha sido desconvocada.

El Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, había incoado diligencias para investigar si las declaraciones que Arraiz realizó el pasado 18 de noviembre en un acto con militantes de la formación de la izquierda abertzale, en las que aseguró que la decisión que adoptaron "hace 35 años" fue acertada y que no rechazarán ni revisarán lo que han hecho, pudieran ser constitutivas de un delito de justificación o enaltecimiento del terrorismo.

Calparsoro ha resuelto abrir diligencias después de que el pasado día 20 el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco-Covite, presentara una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia al entender que Arraiz ha incurrido en un delito de "justificación" de ETA, penado en el artículo 578 del Código Penal.

Lo que Arraiz dijo textualmente fue lo siguiente:

"Hace 35 años la izquierda abertzale hizo una elección que consideramos, hoy más que nunca, acertada. No participamos en un juego que no tenía nada de democrático y nos hemos dedicado todo este tiempo a poner sobre la mesa las contradicciones de ese supuesto juego democrático y las hemos pagado, y muy caro además, y no estamos dispuestos a rechazar ni a revisar nada de aquello y reivindicamos, con todos nuestros errores, lo que fuimos y lo que somos, y lo que hemos hecho y lo que hacemos, como no podía ser de otra manera.

Es cierto que esta batalla (del relato histórico) esta ahí y nos guste más o menos nos obliga a entrar a escenarios del pasado donde está claro que nadie esta libre de responsabilidades, en este conflicto nadie ha estado de espectador, todo el mundo ha tomado parte, todos hemos hecho sufrir y todos hemos sufrido. Nosotros no tenemos ningún problema para reconocer nuestras responsabilidades, siempre lo hemos hecho y creo que eso nos honra".