Política

Entrevista en Radio Euskadi

La juez argentina que investiga el franquismo llegará 'hasta el final'

Redacción

03/12/2013

La juez Servini ha aplaudido el cambio de postura del Gobierno español, tras autorizar la extradición de 'Billy el Niño' y Jesús Muñecas.

María Servini, la jueza argentina que investiga la querella sobre los crímenes del franquismo, asegura que hará todo lo que pueda para proseguir con esa investigación, que va a ''cumplir con la ley'' y que intentará "llegar hasta el final".

''Tengo que investigar esta causa como cualquier otra causa. No puedo hacer diferencias'', ha asegurado en el programa ''Ganbara'', de Radio Euskadi.

Este martes, víctimas del régimen franquista han comenzado a declarar en Buenos Aires. Servini ha explicado que han sido declaraciones largas y que, en total, esta semana realizarán 14.

Estos testimonios llegan con siete meses de retraso, ya que la videoconferencia prevista para el pasado mayo fue cancelada en el último momento a petición del Ministerio español de Asuntos Exteriores.

Servini asegura que ve muy positivo el cambio de postura del Gobierno español tras haber autorizado la extradición de las dos personas reclamadas por la jueza. Se trata de el exinspector Juan Antonio González Pacheco, alias 'Billy el Niño', y al ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar.

La petición de extradición argentina legó a España el pasado 18 de noviembre y se dirigía contra cuatro personas: Juan Antonio González Pacheco, Jesús Muñecas Aguilar, Celso Galván Abascal y José Ignacio Jiralte González. La reclamación respecto a estos dos últimos fue archivada por fallecimiento.

Este jueves, 'Billy el Niño' y Muñecas Aguilar están llamados por el juez Ruz, para preguntarles por su extradición.

La juez Servini, sin embargo, no ha querido adelantar cuál sería su postura en caso de que esa extradición no se realizase, y tampoco ha querido adelantar si podrían imputar a ex ministros de la época franquista.

En todo caso, ha asegurado que no ha recibido presiones.