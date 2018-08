Política

Tribunal Constitucional

Erkoreka ve a los 'baluartes del PP' tras el fallo contra Atutxa

Redacción

05/12/2013

El portavoz del Gobierno Vasco y EH Bildu han coincidido en tachar de 'injusta' la resolución del Tribunal Constitucional, que rechaza el amparo solicitado por el expresidente del Parlamento vasco.

Noticias (1) El TC confirma la inhabilitación de Atutxa por no disolver SA en 2008

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha señalado hoy que la "francamente desafortunada" sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el llamado 'caso Atutxa' es un "pésimo augurio en relación con lo que puede esperarse" de este órgano judicial.



El alto tribunal ha denegado hoy el amparo al expresidente del Parlamento Vasco y exconsejero de Interior vasco Juan María Atutxa contra la condena que le fue impuesta por no disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak (SA) tras la ilegalización de Batasuna en 2003.



En declaraciones a los medios en los pasillos de la Cámara vasca, Erkoreka ha asegurado que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu (PNV) "discrepa radicalmente" del fallo del TC y ha denunciado que en este tribunal "operan ya de manera decisiva los baluartes que el PP ha colocado en su seno para que sus pronunciamientos se acomoden a las directrices del PP".



Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Oskar Matute ha asegurado que la "injusta" confirmación de la inhabilitación de Atutxa demuestra que la justicia española no es sino un "ariete político" que el Gobierno central utiliza contra las decisiones de otras instituciones con las que no está de acuerdo.



Todo ello, tal y como ha afirmado, "confirma la necesidad" de configurar un "espacio propio" para Euskadi a partir de la "soberanía", con el fin de construir "una realidad colectiva que dé respuesta a las necesidades de la sociedad vasca".