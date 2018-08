Política

PNV pide a la IA 'que encuentre rápido' a los autores de los ataques

09/12/2013

"Nosotros ya hemos tenido la experiencia antes del cese de la actividad armada de ETA y la kale borroka era un asunto muy medido", ha indicado Aitor Esteban.

El portavoz parlamentario del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha pedido a la izquierda abertzale "que busque mejor y encuentre rápido" a los autores de ataques a sedes de partidos políticos y otros actos de 'kale borroka'.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Esteban ha emplazado a Sortu a que "busque mejor" a ver quién está realizando estos ataques y actos violentos de los últimos días contra sedes políticas, vehículos y mobiliario urbano.

"Nosotros ya hemos tenido la experiencia antes del cese de la actividad armada de ETA y la kale borroka era un asunto muy medido. Cuando tenía que aflojar aflojaba y cuando tenía que subir el tono subía. Porque lo que ha demostrado la izquierda abertzale es que es un grupo muy organizado y muy jerárquico, y desde luego, esto no hace bien a nada", ha apuntado.

Tras señalar que eso no entorpecerá las relaciones con Sortu y con las coaliciones soberanistas, ha señalado que tampoco "lo facilita y, si esto sigue 'in crescendo', desde luego, las relaciones no van a ser tan fáciles".