Cuentas de 2014

El PNV llega a un acuerdo con el PP para los presupuestos de Bizkaia

Redacción

09/12/2013

La Diputación y el PP destacan que es un "buen" acuerdo, y PNV recuerda que sólo Bildu se queda "fuera" de las cuentas.

Representantes de la Diputación de Bizkaia y de los grupos junteros del PNV y el PP han suscrito este lunes en Bilbao un acuerdo en materia presupuestaria que contempla una quincena de medidas, con un importe aproximado de un millón de euros, y conlleva la retira de la enmienda a la totalidad y el resto de las enmiendas parciales presentadas por la formación popular.

El acuerdo se ha rubricado un día antes de que las Juntas Generales de Bizkaia sometan a debate las enmiendas a la totalidad al proyecto de norma foral para los presupuestos vizcaínos, en este caso la presentada por EH Bildu.

El PNV firmó el pasado día 29 un pacto presupuestario con el PSE-EE, que ya le garantizaba la mayoría suficiente para aprobar las cuentas de 2014, si bien, según ha explicado su portavoz en las Juntas, Lorea Bilbao, decidió "seguir hablando" con el PP hasta cerrar el acuerdo firmado este lunes porque "en estos momentos más que nunca se nos exige rigor, honestidad, colaboración, que nos pongamos de acuerdo unos con otros".

En esta línea, ha destacado que "sólo un partido se ha quedado fuera", en relación a EH Bildu, después de que el PSE abandonara "las posturas distantes de años pasados" y con la "voluntad de acuerdo" en materia presupuestaria que ha mantenido el PP durante los tres últimos años.

"No creo que 'el no por el no', el 'no estamos de acuerdo en el modelo' o 'para llegar a acuerdos deberíamos cambiar el proyecto por completo y partir de cero' sea la actitud más adecuada para sacar adelante Bizkaia", ha afirmado Bilbao, que ha lamentado que "Bildu se ha autoimpuesto la exclusividad de ir a la contra".

Por su parte, el portavoz de la Diputación de Bizkaia, Unai Rementeria, ha agradecido la "buena disposición" del PP para "hacer posibles unos presupuestos muy buenos para Bizkaia" y que se centran en el empleo, la promoción económica y el bienestar de los ciudadanos.

También la portavoz del PP, Esther Martínez, se ha mostrado "satisfecha" por este "buen" acuerdo que se ha alcanzado pese a que su partido ha sido "crítico con determinadas posiciones" del gobierno foral. "Se ha puesto el acento en lo que nos une porque no es momento para posiciones inflexibles", ha asegurado.

El acuerdo recoge el compromiso del PP a retirar la enmienda a la totalidad que había presentado al proyecto de presupuestos, así como del resto de sus enmiendas parciales, y a votar en contra de las que presenten otros grupos.

Medidas

En concreto, recoge una quincena de acuerdos en materia de Acción Social, Promoción Económica, Obras Públicas y Transportes, y Cultura. Entre estas medidas, destacan las dirigidas a impulsar el sector del Comercio, con una partida de 250.000 euros para realizar una campaña de Bonodenda en los meses de mayo y junio, una dotación de 120.000 para subvencionar costes financieros de microcréditos para circulante y una cuantía de 150.000 euros para ayudas a las actividades de asociaciones de comerciantes.

Además, se contempla poner en circulación antes del primer trimestre de 2014 la tarjeta turística de Bizkaia, con descuentos para el acceso a "la red de recursos turísticos más relevantes" y el transporte público, para lo que se prevé destinar 50.000 euros.

En materia de Obras Públicas y Transportes, se destinarán 50.000 euros para adaptar durante 2014 las funcionalidades de la tarjeta Barik con el fin de implantar el Gaztetrans, lo que permitiría a los jóvenes vizcaínos beneficiarse de un descuento medio del 35% en el precio del billete ocasional.

Asimismo, se ha acordado realizar las gestiones necesarias para la implantación el próximo año de bonificaciones a los vizcaínos que sean usuarios particulares de la AP 68. Se aplicarán "los mismos requisitos y condiciones" que a los usuarios de la AP 8, que Actualmente están fijadas en descuentos del 60% del peaje para los usuarios que realicen entre 10 y 20 viajes de ida y vuelta al mes y será gratuito para los que realicen más de 20 viajes de ida y vuelta.

El pacto contempla una partida de 100.000 euros para la rehabilitación del Puerto Viejo de Algorta, en Getxo, por su "interés arquitectónico y patrimonial".

Además, se destinará una partida de 20.000 euros para la ampliación del horario de la sala de estudio de la Biblioteca Foral para cubrir la demanda de los estudiantes en época de exámenes, y otra de 50.000 euros para realizar durante el próximo año un programa de prevención del consumo del alcohol y otras sustancias tóxicas dirigido a los menores de edad.

Se plantea también una cuantía de 100.000 euros a la concesión de subvenciones para financiar el "sobrecoste" de la compra de alimentos sin gluten, destinada a la asociación de personas celíacas, y 10.000 más a implantar un sistema de identificación y datos de contacto de los familiares y tutores que podrán portar las personas con Alzheimer o demencia senil.

El acuerdo recoge una partida de 50.00 euros para el aumento de seis plazas ocupacionales y el compromiso de destinar personal, en el marco del programa Gizatek, al servicio de las personas con discapacidad auditiva.

Asimismo, se ampliará la dotación del servicio de atención a la vida independiente de Fekoor en 50.000 euros, extendiendo la edad del colectivo que recibe la asistencia a personas de 16 a 18 años y a los mayores de 65 años.