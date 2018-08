Política

'Tantaz Tanta'

El PNV no asistirá a la manifestación por los presos del 11 de enero

Redacción

11/12/2013

La izquierda abertzale no descartaba la posibilidad de que representantes del PNV se pudieran sumar a este acto, pese a que en años anteriores no se habían adherido a las manifestaciones.

El PNV no asistirá a la movilización que se celebrará el 11 de enero en Bilbao a favor de los presos de ETA la iniciativa denominada 'Tantaz Tanta' (gota a gota), que pretende que el acto se convierta en "un gran mar de compromisos" a favor de "los derechos de los reclusos".



La izquierda abertzale no descartaba la posibilidad de que, en esta ocasión, representantes de la formación jeltzale se pudieran sumar a este acto, pese a que en años anteriores no se habían adherido a las manifestaciones que en enero se venían realizando en defensa de los presos.



Sin embargo, el PNV no modificará su postura y ha confirmado que no secundará la concentración, según han informado a Europa Press fuentes del partido dirigido por Andoni Ortuzar.



La convocatoria la realizará, según ha asegurado, en nombre de "las más de 1.000 gotas que ya forman parte de esta iniciativa", en alusión a las personas que la conforman.



Tras registrar el acto, el miembro de 'Tantaz tanta' Amets Martínez realizará declaraciones, a las 11.30 horas, en la plaza Zabalburu de la capital vizcaína.