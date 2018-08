Política

Izquierda abertzale

Fernández Díaz: 'El contador para la ilegalización ya no está a cero'

Redacción

12/12/2013

El ministro ha advertido a los partidos de la izquierda abertzale de que "legalidad no es impunidad". Además, ha indicado que la política de dispersión de presos finalizará cuando ETA se disuelva.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha advertido este jueves a los partidos de la izquierda abertzale de que "legalidad no es impunidad" y, por ello, el contador para su ilegalización, cumpliendo con los límites que fijó el Tribunal Constitucional en la sentencia de legalización de Sortu, "ya no está a cero".

Fernández Díaz ha lanzado esta advertencia recordando la "enorme trascendencia que ha tenido para la lucha contra el terrorismo" la ley de partidos de 2002 aprobada tras el pacto antiterrorista suscrito por PP y PSOE en el año 2000: "Esta ley ha sido decisiva para lograr el final de ETA", ha opinado.

Por ello, ha querido recordar algo que considera "obvio", y es que la ley de partidos sigue "plenamente vigente" y por ello "ser legal no es ser impune". "Legalidad no es sinónimo de impunidad. Y la legalidad no dura un día o una semana y después se olvida", ha dejado claro recordando que el Tribunal Constitucional dejó "muy claros" los límites en su sentencia de legalización de Sortu.

De esta forma, ha pedido a la izquierda abertzale que "interiorice" el mensaje de que, si vulnera estos límites, "el Estado de Derecho actuará". "Sólo tengo que añadir que el contador ya no está a cero", ha subrayado asegurando que el Gobierno "estará vigilante" a través de todas sus instituciones y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Presos y desarme de ETA

Por otra parte, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha reivindicado que la política penitenciaria no ha variado después del cese definitivo de ETA decretado hace dos años y ha insistido en que la política de dispersión de presos finalizará cuando ETA se disuelva de manera definitiva. "La política penitenciaria no se ha adaptado a la nueva situación", ha enfatizado el ministro. A continuación, ha advertido a los internos de la organización que su única salida es romper públicamente con ETA mientras que ésta no abandone definitivamente.

Además, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha advertido este jueves a la banda terrorista ETA de que el Gobierno no va a aceptar "escenificaciones teatrales" en una hipotética entrega de armas, al tiempo que ha destacado que la organización ha sido derrotada policialmente, por lo que no hay nada que negociar con ella.

Fernández Díaz ha destacado que "esa derrota de la organización criminal se ha producido sin que haya logrado ninguno de los objetivos por los que comenzó a asesinar" y ha recordado que su única salida es una entrega de armas total para lo que el Gobierno cuenta con verificadores suficientes en las fuerzas de seguridad.