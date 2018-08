Política

Simposio

El Govern dice que 'España contra Cataluña' no pretende 'imponer nada'

Redacción

12/12/2013

Por su parte, el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha afirmado que no ve "ni de lejos" razones para recurrir a la Fiscalía el simposio, que nace envuelto en polémica.

El conseller de Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs, ha asegurado hoy que el simposio "España contra Cataluña" no tiene "ninguna pretensión de imponer nada" y ha lamentado que haya dirigentes políticos que "usen" la historia para ganar posiciones que no obtuvieron en las urnas.



El conseller ha inaugurado en el Instituto de Estudios Catalanes (IEC) el simposio "España contra Cataluña: una mirada histórica (1714-2014)", organizado por este instituto y el Centro de Historia Contemporánea de Cataluña de la Generalitat, un congreso que ha recibido críticas del Gobierno, así como del PP, Ciutadans y UPyD, partidos que lo han denunciado a la Fiscalía por "incitación al odio".



Una decena de manifestantes, con banderas catalanas y españolas, y pancartas con lemas como "los nacionalistas están locos" se han concentrado a las puertas del IEC para denunciar la "lamentable falta de rigor" de un simposio pagado con dinero público, según ha explicado Manuel Parra, del movimiento España y Catalanes.



En su discurso de inauguración, Homs ha subrayado que en este simposio no se hablará de "la verdad" porque en historia no hay una única verdad: "No tiene ninguna pretensión de imponer nada, es un simposio que se hace desde el rigor académico y los que participan son una garantía en este sentido", ha señalado.



Tras la polémica levantada, el conseller ha lamentado que haya "intentos de dirigentes políticos de utilizar la historia para ganar una posición que por la vía democrática no han conseguido".

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha alertado hoy de la "fractura social y familiar" que se está generando en Cataluña a raíz de iniciativas nacionalistas como la celebración del simposio, que están haciendo "daño" y "dividiendo" a esta comunidad autónoma.



"Esto está pasando", ha advertido Fernández Díaz, antes de dejar claro que el falseamiento de la historia con la finalidad de justificar determinadas decisiones, "llevan a la división y al odio" y carecen del "más elemental sentido de la responsabilidad".



Por su parte, el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha afirmado que no ve "ni de lejos" razones para recurrir a la Fiscalía el simposio y ha considerado que esa reacción de PP, Ciutadans y UPyD es "excesiva".



En una entrevista a ETB 1, Erkoreka ha señalado que "el punto más sorprendente" de la polémica surgida en torno al citado simposio es el hecho de llevarlo ante la Fiscalía, ya que existen "otras vías para la crítica".