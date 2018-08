Política

Violencia callejera

Sortu: 'Los actos violentos podrían venir de descontentos con la IA'

Redacción

12/12/2013

Arraiz insiste en que ignora "totalmente" de dónde proceden los actos de violencia callejera de las últimas semanas, aunque apunta que sólo favorecen a quien quiere volver a "escenarios del pasado".

El presidente de Sortu, Hasier Arraiz, ha reconocido que los actos violentos contra sedes políticas o mobiliario urbano que se han registrado en las últimas semanas en Euskadi pueden ser obra de personas "descontentas" con la marcha del "proceso" y la actual estrategia de la izquierda abertzale, y les ha reclamado que "reflexionen" porque sólo favorecen a quienes pretenden que "se vuelva a escenarios del pasado".



Además, ha destacado que este tipo de actuaciones no condicionarán la apuesta por las vías políticas y democráticas que hizo, en su momento, la izquierda abertzale. "Nosotros lo tenemos claro", ha aseverado.



Tras insistir en que Sortu ya ha dicho que ignora "totalmente de dónde proceden" estos actos de violencia callejera, ha indicado que "también es cierto que ese tipo de cuestiones nos crean también ciertas sospechas porque tampoco nos parecen demasiado casuales".



En esta línea, ha precisado que, "en un momento dado, donde el debate político está en un punto que a la izquierda abertzale le interesa, resulta que ocurre una cosa de éstas y, entonces, todo el mundo se pone a hablar de aquello que ha ocurrido".



"Parece evidente que no es algo que a la izquierda abertzale le convenga o, por lo menos, que favorezca a sus intereses. Creo que, quien lo ha hecho, debería hacer una reflexión sobre a quién favorece con ese tipo de acciones. Y en estos momentos es obvio que, a quien favorece, es a quien pretende que vuelvan escenarios del pasado, y en cualquier caso, que esté en contra de cualquier avance hacia situaciones de futuro", ha añadido.



El dirigente de Sortu, que ha admitido que estas actuaciones violentas pueden proceder de personas "descontentas" con la estrategia actual de la izquierda abertzale, ha apuntado que a la formación abertzale no le va a "condicionar, en absoluto", este tipo de sabotajes.



"Nosotros lo tenemos claro. La izquierda abertzale tomó las decisiones estratégicas que tomó hace unos años en el debate largo y profundo que culminó con la ponencia 'Zutik Euskal Herria', que contó con el respaldo de la base social de la izquierda abertzale, y se van a mantener firme en el tiempo porque son sólidas", ha añadido.